美股｜憂慮關稅措施　納指早段跌2%　Tesla及Nvidia約跌半成

投資者擔心美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅計劃，美股周一（3月31日）早段下挫，標指及納指曾跌至逾半年新低；道指最多曾跌435點，其後跌幅收窄。 其中，科技股遭拋售，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia最新跌4.54%、Tesla挫5.82%。



圖為2025年3月20日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

截至本港晚上10時51分，道指報41,532點，跌51點或0.12%；納指最新報16,990點，跌332點或 1.92%；標普500指數報5,532點，跌48點或0.88%。

油價漲逾2%

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報71.05美元，升1.69美元或2.44%；倫敦布蘭特期油每桶報74.29美元，升1.53美元或2.10%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報83,417.98美元、24小時內約升0.6%。