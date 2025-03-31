美股｜憂慮關稅措施 納指早段跌2% Tesla及Nvidia約跌半成
撰文：蕭通
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投資者擔心美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅計劃，美股周一（3月31日）早段下挫，標指及納指曾跌至逾半年新低；道指最多曾跌435點，其後跌幅收窄。 其中，科技股遭拋售，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia最新跌4.54%、Tesla挫5.82%。
截至本港晚上10時51分，道指報41,532點，跌51點或0.12%；納指最新報16,990點，跌332點或 1.92%；標普500指數報5,532點，跌48點或0.88%。
油價漲逾2%
油價造好。紐約原油期貨現時每桶報71.05美元，升1.69美元或2.44%；倫敦布蘭特期油每桶報74.29美元，升1.53美元或2.10%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報83,417.98美元、24小時內約升0.6%。
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