榮昌生物(9995)受惠於多集團多產品將上線　有助改善業績｜彭偉新

榮昌生物（9995）是一家專注於生物製藥的公司，專注於研發針對自體免疫疾病和腫瘤的創新療法。其核心產品包括Telitacicept（RC18）和RC48，前者已獲得批准用於全身性紅斑狼瘡，後者則針對HER2陽性胃癌。公司的研發管線持續擴展，並積極進行臨床試驗，旨在提升患者的生活質量和治療效果。



RC18是一種新型的治療藥物，已於2021年獲得批准用於全身性紅斑狼瘡的治療。這種疾病影響全球數百萬患者，且目前市場上針對該病症的有效療法相對有限。隨著醫療技術的進步，患者對於安全且有效的治療需求日益增加。RC18的獨特作用機制使其在治療效果和副作用方面具有競爭優勢。

至於RC48，則針對HER2陽性胃癌和尿路上皮癌，這兩種癌症在全球範圍內的發病率逐年上升。HER2陽性癌症患者通常面臨較高的復發風險，對於有效的治療方案需求迫切。RC48的臨床試驗顯示出良好的療效和安全性，這使其有潛力成為市場上的熱門選擇，並為患者提供新的治療希望。

市場預期RC18和RC48兩款主要產品將有助於帶動集團整體收入上升。此外，集團仍有其他多條產品線正在積極推進，這些產品的臨床數據釋出和新藥申請將進一步提升集團的價值。從長期來看，這將推動榮昌生物的全球化擴展潛力和對新適應症的開發，確保其在生物醫藥市場的競爭力。

榮昌生物(09995)於去年11月4日至今年3月31日期間的資金流狀況。（圖１）

截至2025年3月31日，榮昌生物股價報收於23.7港元，全日上升0.3港元，漲幅為1.28%。集團過去5年的平均Beta值為0.41，顯示其系統性風險低於大市。52週最高位曾見34.45港元，最低位則為10.2港元。以現價23.7港元計，榮昌生物的股價較50天線高出44.49%，且較200天線高出47.78%，顯示其走勢明顯走強，尤其是股價成功企穩於所有移動平均線之上，短期走勢明顯跑贏中、長期走勢。

自去年11月4日至今年3月31日，榮昌生物股價共錄得22.16%的升幅，並錄得1.6億港元的資金流入，其中大戶佔0.9億港元，散戶則佔0.7億港元。同期，大戶投資者的坐貨比率最高曾升至19.76%，最低曾一度跌至-21.91%。雖然近期由高位回調，但截至3月31日仍能維持在2.77%，顯示股價在高位整固，並未見有明顯的資金流出狀況。投資者仍然持審慎偏好，股價成功由低位反彈，收復了10天線至250天線的阻力。

股價自2023年7月及11月兩度升上50.00港元水平見頂後，於2023年12月跌穿20天線及50天線支持，曾反覆下跌至去年9月的低位10.20港元，隨後走勢開始回穩，並逐步收復10天線至50天線的阻力。至3月時，股價成功升破所有移動平均線，走勢全面轉強。預期在資金繼續流入榮昌生物的情況下，隨著9天RSI已重返70以上水平，股價可望逐步向好，並按整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標。投資者可考慮在23.00港元水平買入，若以50%作為反彈目標，股價可望上探29.50港元。只要股價未有跌穿10天線21.20港元，則暫時毋須沽出止蝕，並可待股價逐步向上試29.50港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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