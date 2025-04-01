華為研發開支大增　累去年淨利縮28%　銷售收入則增兩成

華為於公司官網，發佈2024年報，公司全年淨利潤，按年減少28%至625.5億元（人民幣，下同）；全球銷售收入則為8,620.7億元，按年增長22.4%。



期內研發開支達到1,797億元，約佔全年收入的20.8%，近十年累計投入的研發費用超過12,490億元。



中國市場收入增三成 汽車業務增幅最勁

就市場而言，中國市場收入按年增長30.5%，至6,152億元；亞太市場增長5.5%，至433億元；歐洲中東非洲、美洲市場則分別增近3%。

具體業務方面，ICT（信息與通信技術）基礎設施業務實現銷售收入3,699億元，增長4.9%；終端業務銷售收入3,390億元，增長38.3%；智能汽車業務263億元，增長474.4%，且為首次實現全年盈利；雲計算業務收入688億元，增長24.4%。

2025年2月28日，中國上海，圖為一間華為零售店。

孟晚舟：去年經營結果符合預期

華為輪值董事長孟晚舟表示，華為全體員工努力應對各種外部挑戰，持續提升產品質量、經營質量和運作效率，經營結果符合預期。

2025年將進一步把「以質取勝」落實到各項管理制度和業務活動中，堅持質量目標牽引，不斷提升質量競爭力，同時，華為將持續做強根生態，秉持「開放、協作、利他」的理念，圍繞鴻蒙、鯤鵬、昇騰、雲計算等業務，面向生態夥伴開放平台能力，向開發者持續提供好用易用的工具和產品。