OpenAI投書美國白宮　指DeepSeek是另一個華為　需禁制保持美優勢

中國人工智能企業「深度求索」(DeepSeek)近月迅速崛起,其標榜「低成本、高效能及全開源」的定位震撼了全球的AI產業。美國的人工智能行業龍頭OpenAI早前曾對DeepSeek發布的R1模型表示佩服,但據美國媒體報道,OpenAI近日致函美國政府,指控DeepSeek是另一個華為;它獲得政府的補助(state-subsidized)、受政府控制(state-controlled)和免費供消費者使用(freely-available),但代價就是用戶的私隱和安全(privacy and security)。OpenAI呼籲美國政府協調全球對與中國有關的AI基礎設施實施禁令,包括華為的晶片,以確保美國能保持在AI領域的優勢。



據美國科技媒體TechCrunch報道,OpenAI近日發信予美國白宮科技政策辦公室(Office of Science and Technology Policy),指美國正與中國在AI領域競爭,致力在2030年成為行業龍頭。

OpenAI表示,儘管DeepSeek推出的R1模型的推理能力令人印象深刻,惟最多只是跟美國多款同類模型的能力相近,但藉此可以一窺現時的競爭情況。

2025年1月27日,插圖中顯示了中國人工智能企業深度求索(Deepseek)的標誌。(Reuters)

OpenAI認為,與使用華為的產品一樣,如果在打造AI關鍵基礎設施時使用DeepSeek的模型存在極大風險,因為DeepSeek可能會被中國政府強迫操控其模型(manipulate its models)來造成傷害。

OpenAI在信中建議,就如美國政府過往封殺華為的產品一樣,美國必須對中國的AI基礎設施採取強而有力的措施,還要協調其他盟國實施禁令,以免威脅到美國在AI領域的領先優勢。

2025年1月27日,圖中可以看到中國人工智能企業深度求索(Deepseek) 和美國人工智能企業OpenAI的標誌。(Reuters)

OpenAI坦承,儘管美國目前在AI領域保持領先,但DeepSeek的出現顯示我們(美國)的領先優勢並不大,而且正在縮小(While America maintains a lead on AI today, DeepSeek shows that our lead is not wide and is narrowing)。