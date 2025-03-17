OpenAI投書美國白宮　指DeepSeek是另一個華為　需禁制保持美優勢

中國人工智能企業「深度求索」（DeepSeek）近月迅速崛起，其標榜「低成本、高效能及全開源」的定位震撼了全球的AI產業。美國的人工智能行業龍頭OpenAI早前曾對DeepSeek發布的R1模型表示佩服，但據美國媒體報道，OpenAI近日致函美國政府，指控DeepSeek是另一個華為；它獲得政府的補助（state-subsidized）、受政府控制（state-controlled）和免費供消費者使用（freely-available），但代價就是用戶的私隱和安全（privacy and security）。OpenAI呼籲美國政府協調全球對與中國有關的AI基礎設施實施禁令，包括華為的晶片，以確保美國能保持在AI領域的優勢。



據美國科技媒體TechCrunch報道，OpenAI近日發信予美國白宮科技政策辦公室（Office of Science and Technology Policy），指美國正與中國在AI領域競爭，致力在2030年成為行業龍頭。

OpenAI表示，儘管DeepSeek推出的R1模型的推理能力令人印象深刻，惟最多只是跟美國多款同類模型的能力相近，但藉此可以一窺現時的競爭情況。

2025年1月27日，插圖中顯示了中國人工智能企業深度求索（Deepseek）的標誌。（Reuters）

OpenAI認為，與使用華為的產品一樣，如果在打造AI關鍵基礎設施時使用DeepSeek的模型存在極大風險，因為DeepSeek可能會被中國政府強迫操控其模型（manipulate its models）來造成傷害。

OpenAI在信中建議，就如美國政府過往封殺華為的產品一樣，美國必須對中國的AI基礎設施採取強而有力的措施，還要協調其他盟國實施禁令，以免威脅到美國在AI領域的領先優勢。

2025年1月27日，圖中可以看到中國人工智能企業深度求索（Deepseek） 和美國人工智能企業OpenAI的標誌。（Reuters）

OpenAI坦承，儘管美國目前在AI領域保持領先，但DeepSeek的出現顯示我們（美國）的領先優勢並不大，而且正在縮小（While America maintains a lead on AI today, DeepSeek shows that our lead is not wide and is narrowing）。