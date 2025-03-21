華為新品發布會　HUAWEI Pura X、FreeBuds 6與享界S9等驚艷亮相

2025年03月20日，華為在深圳舉辦了華為Pura先鋒盛典及鴻蒙智行新品發布會。在本次發布會上，華為發布了全新的「闊摺疊」：華為Pura X，鴻蒙智行新車：2025款問界M9、問界 M5 Ultra、享界 S9 增程版，全新悦彰耳機：華為FreeBuds 6等一眾新品。我們也為大家彙總了本次發布會的關鍵訊息，幫助沒來得及看發布會的朋友快速了解發布會。



價格速覽：（文中價格為人民幣）

華為Pura X：12GB+256GB售價7499元；12GB+512GB售價7999元。



華為Pura X典藏版：16GB+512GB售價8999元；16GB+1TB售價9999元。



2025 款問界 M9大五座：增程 Max 46.98 萬元，增程 Ultra 51.98 萬元，純電 Ultra 54.98 萬元；



2025 款問界 M9享六座：增程 Max 47.98 萬元，增程 Ultra 53.98 萬元，純電 Max 50.98 萬元，純電 Ultra 56.98 萬元。



問界 M5 Ultra：預售價 22.98 萬元起。



享界 S9 增程版：預售價 31.8 萬元起。



1. 華為Pura X

華為發布了業界首款闊摺疊手機——華為Pura X。

華為Pura X（huawei）

在外觀設計上，華為Pura X的內屏採用16:10的闊型屏比例，外屏為1:1比例，內屏尺寸達6.3英寸，分辨率為2120×1320像素，外屏尺寸為3.5英寸，屏幕分辨率980×980像素。

華為Pura X（huawei）

配色上，華為Pura X提供月影灰、零度白、幻夜黑、型格紅、型格綠五款顏色供用戶選擇。

華為Pura X（huawei）

核心配置上，華為Pura X是全球首款全面搭載HarmonyOS 5的手機，採用鴻蒙內核、方舟引擎、端雲協同等技術，整機性能提升40%。

影像部分，華為Pura X搭載紅楓影像，後置四攝，包括5000萬像素F1.6 OIS RYYB主攝、3.5倍光學變焦F2.4 OIS長焦、4000萬像素F2.2 RYYB超廣角微距等，支持懸停拍照、雙屏同顯拍照、對鏡自拍等，還有多項AI影像功能。

華為Pura X（huawei）

續航配置上，華為Pura X內置4720mAh電池，支持66W有線快充、40W無線快充。

值得一提的上，華為Pura X還首發搭載AI眼動翻頁功能，可以對眼球運動軌跡進行追蹤，當用戶看到頁末時，會根據用戶眼球運動自動翻頁。

華為Pura X（huawei）

全新小藝AI擁有全新的視覺交互，有呼吸感，具備真人感對話，擁有100+真實場景的心理大模型，盤古大模型×DeepSeek雙模型，能懂用戶情緒和生活，還能智能幫接電話、智能緩存離線視頻、智能成片配文配圖、隔空傳送等。

2. 2025款問界M9

2025款問界M9於3月20日正式上市，外觀方面，2025款問界M9基本延續現款車型的外觀造型，長寬高分別為5230mm、1999mm、1800mm，軸距為3110mm。前臉為封閉式風格，搭配貫穿日行燈帶，車身側面線條流暢，車窗邊框和側裙採用鍍鉻裝飾，車尾部分採用了貫穿式尾燈設計。提供金瑞紅雙色車漆版本等多種車漆選擇，還增加了21英寸多輻星耀輪輞可選。

問界M9（huawei）

內飾方面，2025款問界M9採用前排三屏座艙設計方案，提供12.3英寸液晶儀表盤、15.6英寸中控屏、16英寸副駕娛樂屏三聯屏組合，搭載HarmonyOS 4智能座艙及語音識別控制系統。配備智能隱私車窗，第二/三排側窗支持單側獨立三檔逐級調光和四檔透光度可調，鎖車後可自動切換至全黑狀態。此外，還配備星環散射體高音單元、手機雙無線充電和水晶控制旋鈕。

問界M9（huawei）

動力方面，2025款問界M9繼續提供純電動和增程式兩套動力系統。純電版車型採用雙電機佈局，前電機最大功率為160千瓦，後電機最大功率為230千瓦，匹配97.682千瓦時寧德時代三元鋰電池組，CLTC工況下續航里程最高可達630公里，最高充電功率為320千瓦。增程版車型換裝型號為HG15T的1.5T增程器，最大功率提升至118千瓦，搭載雙電機四驅系統，前後電機最大功率為165千瓦、200千瓦，匹配寧德時代三元鋰電池組，CLTC綜合續航高達1474km，CLTC純電續航達到290km。

問界M9（huawei）

智能配置上，2025款問界M9全系標配華為高階智能駕駛輔助系統，共配備36個感知硬件，包括1顆頂置192線激光雷達、3顆固態激光雷達、3顆分佈式4D毫米波雷達等，可對動靜態目標進行全場景感知。新增Spotlight智能光束，夜間場景下可向目標地面投出提示光束，還能向外界傳遞智駕時的車輛意圖；配備智駕指示燈，當智駕功能激活時，車輛前後均會亮起藍色光效。此外，還搭載華為星河通信，創新分佈式車載衛星通信，行駛通話不斷聯，且衛星通信能力可共享至手機，還能自主撥打衛星電話救援。

問界M9（huawei）

底盤懸掛方面，2025款問界M9採用全鋁合金底盤，全鋁合金前雙叉臂+後多連桿懸架系統，全系標配智能閉式空簧和CDC可變阻尼減震器，配合HUAWEI DATS 2.0等獨特技術，帶來更好的駕駛體驗和乘坐舒適性。

3. 問界新M5 Ultra

問界新M5 Ultra定位高顏都市智能SUV。新增幻影紫、零度白外觀配色，採用全新一體化設計，盡顯優雅高級。問界新M5 Ultra配備豪車級全鋁合金底盤，採用前四球頭雙叉臂與後多連桿獨立懸架，搭載HUAWEI DriveONE高效動力平台，四驅版百公里加速4.3s，麋鹿測試79km/h，增程後驅版超長續航1440km。

問界新M5 Ultra（huawei）

配色上，問界新M5 Ultra新增幻影紫、零度白配色與赤茶橘內飾，顏值更年輕。採用全新懷擋設計，升級副駕無縫電動腿託與100W有線快充，小藝集成DeepSeek，座艙更精緻。新車採用全鋁合金底盤、前四球頭雙叉臂與後多連桿獨立懸架，升級舒適制動，綜合續航最高達1440km，駕控更穩定。全系搭載華為高階智駕HUAWEI ADS 3.3，全系升級192線激光雷達與4D毫米波雷達，智駕更強大。

問界新M5 Ultra（huawei）

問界新M5Ultra價格22.98萬起，即刻下定，可享最高價值30800元購車權益。4月3日開啟規模交付。

4. 享界S9

享界S9上市以來連續7個月蟬聯40萬純電轎車銷量冠軍，持續引領高端豪華轎車智能化轉型。為滿足用戶多元化需求，享界S9增程版十億投入，在續航、駕控、智駕、交互、座艙、顏值帶來六大升級，給用戶帶來更全面、更智慧、更奢享的出行新體驗。

享界S9（huawei）

享界S9增程版搭載全新華為車語系統，首發寰宇迎賓燈效、首發交互式迎賓光毯，讓上下車的每一步都充滿儀式感；首發隔空召喚功能，窄車位手勢召喚泊出，用戶體驗更便捷。此外，新車還帶來全新「浩宇藍」外觀及「松露棕」內飾、創新車載懸浮窗，顏值升級，智能交互更隨心。

為滿足用戶對更長續航的追求，享界S9增程版搭載華為雪鴞智能增程系統，可油可電，CLTC純電最高續航里程365km， CLTC綜合續航里程最高可達1355km，C+級豪華轎車超長續航，終結里程焦慮。此外，新車還搭載最新華為途靈平台，配合全新德系大師調校，好坐又好開；搭載最新HUAWEI ADS 3.3，升級4顆激光雷達，搭配全向立體融合感知系統，遠處看得清，近處無死角。

享界S9（huawei）

享界S9增程版正式開啟預售，共帶來3個版本。其中，享界S9增程Max預售價31.8萬元起，享界S9增程Max+預售價34.8萬元起，享界S9增程Ultra 預售價37.8萬元起，即刻預訂享2000元訂金抵5000元的購車尾款權益，新車將於4月上市。

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5. 其他華為新品

華為 FreeBuds 6：全新的半開放式耳機新品。採用全曲面水滴形美學設計，搭載麒麟 A2 晶片，支持星閃連接核心技術 Polar 碼，配合 L2HC 4.0 無損編解碼協議，支持 2.3Mbps 無損傳輸，內置 4 個麥克風，支持多通道 DNN 降噪 AI 算法，耳機盒支持星閃精確查找，售價 999 元。

華為 FreeBuds 6：（huawei）

華為手環10：採用鋁合金機身搭配 CNC 鑽切工藝，表體厚度 8.99mm，鋁合金款重 15g，增強型聚合纖維款重 14g，提供曜石黑、拂曉粉等豐富配色，錶帶為氟橡膠材質。配備 1.47 英寸 AMOLED 彩色屏幕，分辨率 194×368 像素，像素密度 282PPI，支持全屏觸摸、AOD 錶盤常亮及智能調節亮度。健康監測方面新增睡眠平均 HRV 指標，有睡眠健康摘要與情緒健康助手功能，還支持脈搏波房顫和早搏提示等多項健康監測。

華為手環10（huawei）

運動功能上，搭載九軸傳感器，支持百種運動模式，AI 泳姿識別準確度達 95%，有活力三環 2.0 助力養成運動習慣。此外，支持 330 + 城市 NFC 公交地鐵支付、20 萬 + 社區門禁卡及 NFC 車鑰匙等功能。電池容量 180mAh，45 分鐘可充滿電，常規使用續航 8 天，最長續航 14 天。

價格上，增強型聚合纖維機身標準版 269 元，鋁合金機身標準版 289 元，鋁合金機身 NFC 版 329 元，新品首發優惠 30 元，疊加國家補貼再減 15%，到手最低 204 元，已於 3 月 20 日下午 18:08 正式開售 。

華為智慧屏 S6 Pro：華為智慧屏 S6 Pro在外觀上採用一體化純平金屬背板與專利懸掛結構，打造出 24.9mm 的超薄機身，用超薄掛架安裝後離牆間隙僅 5mm，正面擁有 99% 屏佔比的全面屏，且具備可定製藝術模式，待機時能化身數字藝術畫廊。畫質表現卓越，千級分區 SuperMiniLED 背光系統結合 AI 明晰控光 Pro 技術，實現 1000000:1 動態對比度與 2000nits 峰值亮度，鴻鵠 AI 畫質引擎即時智能識別 8 大類內容場景並優化，還支持 4K 144Hz 高刷新率，色彩方面有 94% DCI - P3 廣色域且 「大師原彩」 模式色準 DeltaE≤1.5。

華為智慧屏 S6 Pro（huawei）

音效上，內置 6 單元音響系統，經華為 Histen 專業聲學調校，支持杜比全景聲與 DTS:X 雙解碼，在家庭 K 歌場景中，AI 人聲增強技術精準分離伴奏與人聲，配合指向遙控器的麥克風功能，讓客廳變私人 Livehouse。此外，它還是首款搭載盤古大模型的鴻蒙電視，具備強大的場景理解能力 。

華為悦彰家庭影院：這款家庭影院作為華為智慧屏的「影音外掛」，配備7.1.4星穹聲場，包含7個主聲道、1個鯨鰭重低音以及4個天空音揚聲器，全面打造沉浸式全景聲體驗，讓客廳秒變私人影院。其中，「鯨鰭重低音」單元表現尤其出色，低頻下潛可達22Hz，呈現純淨飽滿的低音效果。

華為悦彰家庭影院（huawei）

同時，新品還搭載先進的3D空間音頻算法，精準還原聲源位置和細節，帶來如臨其境的震撼聽感，真正實現「一聽就上頭」的影音體驗。

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