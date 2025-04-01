美股｜對等關稅公布前夕 道指早段跌200點
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公布對等關稅前夕，美股周二（4月1日）早段個別發展，道指暫跌約200點。
截至本港晚上10時50分，道指報41,807點，跌194點或0.46%；納指最新報17,314點，升14點或 0.09%；標普500指數報5,602點，跌9點0.17%。
油價造好。紐約原油期貨現時每桶報71.67美元，升0.19美元或0.27%；倫敦布蘭特期油每桶報 美74.91元，升0.14美元或0.19%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報$83,570.61美元，24小時內變化不大。
ISM製造業指數及JOLTS職位空缺均低於預期
數據方面，美國供應管理協會（ISM）公布，美國3月製造業指數為49，低於市場預期的49.5， 以及前值的50.3。期內製造業新訂單分項指數跌至45.2，為2023年5月以來最低。製造業投入物價分項指數為69.4，低於市場預期的65。
美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國2月職位空缺756.8萬個，少於市場預期的765.8萬個，前值為774萬個。
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