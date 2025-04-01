美股｜對等關稅公布前夕　道指早段跌200點

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公布對等關稅前夕，美股周二（4月1日）早段個別發展，道指暫跌約200點。



圖為2025年2月24日，美國紐約證券交易所（NYSE）的交易員在交易大廳工作。（Reuters）

截至本港晚上10時50分，道指報41,807點，跌194點或0.46%；納指最新報17,314點，升14點或 0.09%；標普500指數報5,602點，跌9點0.17%。

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報71.67美元，升0.19美元或0.27%；倫敦布蘭特期油每桶報 美74.91元，升0.14美元或0.19%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報$83,570.61美元，24小時內變化不大。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

ISM製造業指數及JOLTS職位空缺均低於預期

數據方面，美國供應管理協會（ISM）公布，美國3月製造業指數為49，低於市場預期的49.5， 以及前值的50.3。期內製造業新訂單分項指數跌至45.2，為2023年5月以來最低。製造業投入物價分項指數為69.4，低於市場預期的65。

美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國2月職位空缺756.8萬個，少於市場預期的765.8萬個，前值為774萬個。