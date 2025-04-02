光大環境(0257)「十五五」全球佈局　助維持行業龍頭｜彭偉新

光大環境於3月25日公佈了2024年的全年業績，由於內地經營環境受到經濟低迷的影響，集團全年收入為302.5億港元，同比下跌5.7%。至於歸屬母公司的淨利潤則同比下降24%至33.7億港元，而扣除減值損失後的核心利潤則減少10%，降至50億港元。然而，業績公佈後，股價表現相對穩定，並未出現大規模拋售。這除了因業績大致符合市場預期外，更重要的是集團董事局決定將派息比率提升至歷來最高水平的41.8%，每股派發現金紅利0.23港元，顯示了集團對股東回報的重視。



值得注意的是，光大環境在2024年的自由現金流首次轉為正值，錄得40.4億港元，反映出資金狀況正在逐步改善。此外，集團在整體成本控制方面也有明顯的優化，行政費用同比大減10.2%，財務費用更節省了14.8%。這些措施顯示出集團管理層正積極進行節流，為在經濟環境仍然不確定的背景下降低對淨利潤率的壓力。更為集團所制定的「十五五」預規劃，為發展「兩化一型」(科技化、國際化、生態型) 的方向，為集團開啟「二次創業」新征程提供充裕的財政資源。

作為中國最大的環境企業及亞洲環保領軍者，光大環境在「十五五」規劃中將發揮至關重要的作用。2024年，集團深入推動科技創新，成立科技委員會，並成功轉化了涵蓋脫硫脫硝、氣化供熱及廢舊電池回收等領域的30個技術項目。這些技術不僅顯著降低了項目運營成本，也提升了安全生產效能。未來，光大環境將繼續聚焦固廢資源化、綠色燃料、生物基材料及光伏儲能等領域，推進科研成果落地，實現環保技術的高效應用。

在業務佈局方面，光大環境2024年加強了固廢、泛水及清潔能源三大領域的協同發展，並首次實現垃圾發電、工業廢水處理及設備供貨的跨業務協同。特別值得一提的是，集團於廣東廣州投資建設儲能項目、安徽蕭縣拓展生物質氣化項目，以及江蘇常州落實廢舊電池回收項目，這些舉措為未來在清潔能源及資源循環利用領域的發展奠定了堅實基礎。

此外，光大環境近年來積極拓展海外市場，2024年已成功在馬來西亞、埃及等多個國家推進環保設備供貨等項目，實現自主研發的環保裝備「出海」。未來，集團將深度服務「一帶一路」綠色發展倡議，加速推動中國環保產業的國際化進程，成為全球綠色發展的重要推動者。這不僅為集團在國內、外環保產業中開拓了更大的發展空間，也為股價帶來了更多的想像潛力。

光大環境(00257)於去年11月4日至今年3月31日期間的資金流狀況。（圖1）

在資本市場方面，自2023年11月4日至2025年3月31日期間，光大環境股價共錄得8.75%的跌幅，但期間卻吸引了1.93億港元的資金流入，其中大戶資金佔比達1.73億港元，而散戶僅佔0.2億港元（見圖1）。從數據來看，大戶資金（藍線）持續進場，累計資金流呈現穩步上升。然而，同期大戶投資者的坐貨比率波動較大，最高升至23.97%，最低跌至-11.79%，截至2025年3月31日則回升至0.76%，顯示短期資金流動力尚未顯著增強，或許仍在等待新的催化劑。

截至周一，光大環境以3.44港元收市，全日下跌0.03港元，跌幅為0.86%。集團過去5年的平均Beta值為0.73，系統性風險低於大市。目前市場共有8位分析師覆蓋調研光大環境，目標價範圍為4.00至5.00港元，中位數為4.35港元，較周一收市價有26%的潛在上升空間。市場普遍預期2025年光大環境的全年收入可達到297.3億港元，同比僅微跌1.7%；每股盈利預期為0.66港元，同比上升20.5%。以5.2倍的預測市盈率及40%的派息比例計算，全年股息率將達到7.67厘，高於過去5年的平均股息率7.09厘，對偏好高息的投資者而言極具吸引力。

光大環境的股價於2023年10月8日升至4.14港元的高位後回落，最低曾見3.20港元。隨著9天RSI出現底背馳的利好信號，股價重返20天及50天移動平均線之上，預期有望持續反彈。投資者可考慮在3.40港元（20天線）水平買入，目標價上望4.00港元，若股價失守3.20港元則宜止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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