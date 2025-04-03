長城汽車(2333)交付量超預期　持吸引大戶投資者長線持有｜彭偉新

長城汽車專注於SUV和皮卡的設計與生產，並致力於新能源汽車的轉型。2024年，公司的營收達到2,022億元人民幣，同比增長16.7%；淨利潤預計為127億元，增長80%。在整體營運效率提升的背景下，營運費用率也有所改善。集團計劃在未來幾年內推出多款新車型，特別是Wey和Tank品牌，以滿足高端市場需求。此外，長城汽車的海外市場擴展策略，包括進軍拉丁美洲和東南亞，預計將提升其市場佔有率和銷量，並有助於股價進一步上升。



長城汽車(02333)於去年11月6日至今年4月2日期間的資金流狀況。（圖１）

截至2025年4月2日，長城汽車股價以14港元收市，全日上升0.08港元或0.57%。過去5年的平均Beta值為1.04，顯示其系統性風險略高於大市。52周內，股價曾達最高17.1港元，最低為9.02港元。以現價14港元計算，股價較50天移動平均線高出4.74%，並且較200天線高出10.04%，反映短期走勢仍強於中長期走勢，未受到整體大市的拖累。自去年11月6日至今年4月2日期間，長城汽車的股價錄得5.84%的升幅，並共錄得29.26億港元的資金流入，其中大戶佔24.98億港元，散戶則佔4.29億港元（見圖1）。在此期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升至23.55%，最低跌至-12.4%，而到4月2日當日則改善至5.19%，顯示大市的坐貨比率有所改善，對股價推動有正面影響。

北水投資者持有長城汽車股份的比率變化。（圖２）

由於長城汽車2024年的全年業績表現較佳，加上3月份整體交付數據偏好，大戶投資者及北水投資者均在市場上繼續加注。根據中央結算戶口的統計，北水投資者在長城汽車的持股比率，自去年10月底的35.69%持續上升，並從3月17日的39.85%增至3月底的43.96%（見圖2）。兩周內，北水投資者持股增加了4.11個百份點，顯示他們急於將長城汽車作為中長線持有的標的。

中央結央戶口中長城汽車頭十大券商持股比率及其他券商持股比率的變化。（圖３）

由於北水投資者急於在市場上加注長城汽車，中央結算戶口中首十大券商的持股比率也顯著增加，由今年2月13日的91.85%上升至3月26日最高的93.63%。儘管過去兩周稍有回落，但仍維持在93.46%，較2月13日的低位增加了1.61個百份點（見圖3）。因此，散戶手中的股份比率僅剩6.54%，這意味著在資金推升下，股價有更大的上升空間。

長城汽車的技術走勢圖。（圖４）

長城汽車股價於今年2月5日跌至11.74港元企穩，並成功反彈，逐步突破所有移動平均線阻力，曾升至最高16.66港元。儘管隨後股價回調，並跌穿20天線支持，但在本周連續3次試回50天線支持，見13.54港元。回調過程中，9天RSI未失守30，特別是當股價回到13.54港元時，正好相當於從11.74港元的升浪總升幅的61.8%回調目標。當股價從低位反彈並重返14.00港元時，顯示短期內已見底。投資者可以在14.00港元買入，並博股價能作出短期反彈，暫時以3月12日反彈阻力15.50港元為目標；只要股價未失守近日低位13.50港元的支持，便可繼續持有而毋須止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。