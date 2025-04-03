長城汽車(2333)交付量超預期 持吸引大戶投資者長線持有｜彭偉新
長城汽車專注於SUV和皮卡的設計與生產，並致力於新能源汽車的轉型。2024年，公司的營收達到2,022億元人民幣，同比增長16.7%；淨利潤預計為127億元，增長80%。在整體營運效率提升的背景下，營運費用率也有所改善。集團計劃在未來幾年內推出多款新車型，特別是Wey和Tank品牌，以滿足高端市場需求。此外，長城汽車的海外市場擴展策略，包括進軍拉丁美洲和東南亞，預計將提升其市場佔有率和銷量，並有助於股價進一步上升。
截至2025年4月2日，長城汽車股價以14港元收市，全日上升0.08港元或0.57%。過去5年的平均Beta值為1.04，顯示其系統性風險略高於大市。52周內，股價曾達最高17.1港元，最低為9.02港元。以現價14港元計算，股價較50天移動平均線高出4.74%，並且較200天線高出10.04%，反映短期走勢仍強於中長期走勢，未受到整體大市的拖累。自去年11月6日至今年4月2日期間，長城汽車的股價錄得5.84%的升幅，並共錄得29.26億港元的資金流入，其中大戶佔24.98億港元，散戶則佔4.29億港元（見圖1）。在此期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升至23.55%，最低跌至-12.4%，而到4月2日當日則改善至5.19%，顯示大市的坐貨比率有所改善，對股價推動有正面影響。
由於長城汽車2024年的全年業績表現較佳，加上3月份整體交付數據偏好，大戶投資者及北水投資者均在市場上繼續加注。根據中央結算戶口的統計，北水投資者在長城汽車的持股比率，自去年10月底的35.69%持續上升，並從3月17日的39.85%增至3月底的43.96%（見圖2）。兩周內，北水投資者持股增加了4.11個百份點，顯示他們急於將長城汽車作為中長線持有的標的。
由於北水投資者急於在市場上加注長城汽車，中央結算戶口中首十大券商的持股比率也顯著增加，由今年2月13日的91.85%上升至3月26日最高的93.63%。儘管過去兩周稍有回落，但仍維持在93.46%，較2月13日的低位增加了1.61個百份點（見圖3）。因此，散戶手中的股份比率僅剩6.54%，這意味著在資金推升下，股價有更大的上升空間。
長城汽車股價於今年2月5日跌至11.74港元企穩，並成功反彈，逐步突破所有移動平均線阻力，曾升至最高16.66港元。儘管隨後股價回調，並跌穿20天線支持，但在本周連續3次試回50天線支持，見13.54港元。回調過程中，9天RSI未失守30，特別是當股價回到13.54港元時，正好相當於從11.74港元的升浪總升幅的61.8%回調目標。當股價從低位反彈並重返14.00港元時，顯示短期內已見底。投資者可以在14.00港元買入，並博股價能作出短期反彈，暫時以3月12日反彈阻力15.50港元為目標；只要股價未失守近日低位13.50港元的支持，便可繼續持有而毋須止蝕。
本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。
【財經專欄】資金流事務所．彭偉新
資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。
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