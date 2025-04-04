美股｜關稅衝擊　道指收市跌1679點　納指瀉6%　蘋果挫逾9%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對主要貿易夥伴徵收大規模「對等關稅」，引發市場對全球貿易戰及經濟衰退的憂慮，美股周四（4月3日）暴跌，創下多年來最大單日百分比跌幅。其中，以中國為重要生產基地的蘋果公司，至收市跌9.32%，每股收報203.02美元。



圖為2025年4月2日，交易員在美國紐約市紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌1.90% 恒指夜期低水78點

道指收市報40,545.93點，跌1,679.39點或3.98%；納指收報16,550.61點，跌1,050.44點或5.97% ；標普500指數收報5,396.52點，跌274.45點或4.84%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.90%。其中，阿里巴巴跌0.35%。

恒指夜市期指收報22,772點，跌26點，較恒指收市22,849點，低水78點，成交23,345張。

圖為2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

Nvidia跌7.77% Amazon及Meta跌近9%

重鎊科技股遭拋售，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌7.77%，每股收報101.84美元；Tesla跌5.47%。Amazon重挫8.98%、Meta瀉8.96%、Alphabet跌4.02%，微軟亦跌2.36%。

零售股銀行股插水

零售股重創，Nike跌14.47%，為跌幅最大道指成份股；於越南、印尼和中國等地生產的Ralph Lauren ，股價跌16.31%。

對經濟風險敏感的大型銀行股價下跌，花旗集團（Citigroup）跌12.17%、美國銀行（Bank of America Corp ）瀉11.21%、摩根大通（JPMorgan Chase & Co）亦跌6.96%。

法蘭克福及巴黎股市跌逾3%

歐洲3大股市收盤皆重挫，法蘭克福、巴黎股市跌逾3%。倫敦FTSE 100指數收報8474.74點，跌133.74點或1.55%；法蘭克福DAX指數收報21717.39點，挫673.45點或3.01%；巴黎CAC40指數收報7598.98點，跌259.85點或3.31%。