關稅戰｜《人民日報》發文　稱根據形勢需要降準降息可隨時出台

美國總統特朗普於上周三（2日）宣布對所有貿易伙伴開徵「對等關稅」，其後內地宣布反制，對所有來自美國商品加徵34%關稅。《人民日報》頭版發表評論員文章稱，中國面對美國濫施關稅的亂拳「心中有數、手上有招」，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具「隨時」可以出台。



文章列出的應對舉措還包括： 財政赤字、專項債、特別國債等視情仍有進一步擴張空間；將以超常規力度提振國內消費，加快落實既定政策，並適時出台一批儲備政策。將以實實在在的政策措施堅決穩住資本市場，穩定市場信心，相關預案政策將陸續出台。

文章又表示，各級政府將「一行一案」「一企一策」精準幫扶受衝擊較大的行業和企業，支持企業調整經營策略，指導幫助企業在儘可能維持對美貿易的同時，開拓國內市場和非美市場。

文章同時將敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，同中國和世界各國磋商，妥善解決貿易分歧。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・中美晶片戰：2011年1月17日，美國和中國國旗在北京一家酒店前飄揚。（Reuters）

稱貿易談判大門未關上

文章稱，雖然國際市場普遍認為美濫施關稅超預期，但黨中央對美國對中國實施新一輪經貿遏壓已有預判，對其可能造成的衝擊有充分估計，應對預案的提前量和富餘量也打得較足。去年中央經濟工作會議已經就如何應對美新一輪對華遏制打壓作出全面部署，強調要充實完善政策工具箱，根據外部影響程度動態調整政策，加強超常規逆周期調節，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。

文章承認美國關稅將對中國造成衝擊，但「天塌不下來」。此次34%的關稅加上此前加徵的關稅，將嚴重抑制雙邊貿易，短期內不可避免地對中國出口造成負面影響，加大經濟下行壓力。但要看到，中國是超大規模經濟體，面對美國的關稅霸凌衝擊，具有強大的抗壓能力。面對美方的多變易變、極限施壓，中國沒有關上談判大門，但也不會心存僥幸，而是做好了應對沖擊的各種準備。