關稅戰｜特朗普指非故意震蕩股市：解決美中貿易逆差是交涉前提

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）揮舞的「關稅大棒」將在4月9日正式落地，其中對亞洲多個貿易夥伴加徵高額關稅，全球股市因美國關稅而震蕩。他早前暗示「故意」讓美國股市下跌，6日則否認並非有意，還強調有就關稅與亞洲領導人談判，堅稱除非解決美中貿易逆差，否則不會與北京達成協議。



特朗普當日在總統專機上談美國關稅，強調不希望股市下跌，但「有時你必須吃藥才能解決問題」，他早前宣布對華加徵34%的關稅，今次表示願意與中國達成協議，但強調雙方應先解決貿易逆差問題。

特朗普談及歐洲與亞洲領導人對關稅態度，其中多數領導人「渴望」達成協議，他再度提及中國，稱美國對華的貿易逆差，較其他國家對美的貿易逆差相比，最為嚴重。

2025年4月6日，特朗普在飛往馬里蘭州的專機上回答傳媒問題。（Reuters）

中國在特朗普宣布對華加徵關稅後採取反制措施，對美加徵等額關稅。特朗普則看好美國關稅，預料若關稅持續到明年，將為美國帶來至少1萬億美元（約7.7萬億港元）的額外收入。