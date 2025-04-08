中電信(0728)回調前升浪總升幅50%　可博先行反彈至6.1元｜彭偉新

中國電信的業務涵蓋移動通信、固網寬頻及數位化解決方案，專注於提供高品質的通信服務。短期內，集團可受益於持續的5G用戶增長及移動增值服務的推動，預計將促進收入穩定增長。中期而言，隨著智能家庭及企業服務需求的上升，數位化業務將成為重要的增長點，進一步提升市場競爭力。長期來看，隨著數字經濟的發展及政府對基礎設施建設的支持，將進一步推動公司在雲計算和人工智慧等領域的擴展。集團致力於推動數字化轉型，並在5G和雲計算等領域持續創新，藉此提升服務質量。



市場上，大部分投資者對集團的前景持樂觀態度。主要的股價上升催化劑包括集團穩定的收入和自由現金流增長。全國推動數位化發展，特別是AI的進步，持續推動對雲計算的需求增長。此外，市場預期中國電信2025年全年收入將達5,474億元人民幣，按年上升3.4%；每股盈利為0.38元人民幣，按年上升6.5%。以現價計算，2025年預測市盈率為12.5倍。中國電信在上個交易日以5.62港元收市，全日下跌0.47港元，跌幅為7.72%。集團過去5年的平均Beta值為0.43，顯示其系統性風險低於大市。因此，在市場波動較大時，投資者可以考慮買入風險較低的中國電信，以期望吸引追求股息的其他投資者推動股價上升。

中國電信(00728)於去年11月8日至今年4月7日期間的資金流狀況。（圖１）

截止4月3日，中國電信的機構投資者持股比率為20.66%。股價自去年11月8日至今年4月7日期間錄得28.6%的升幅，期間共錄得30.13億元港元的資金流入，其中大戶佔22.07億元，散戶佔8.07億元。大戶對散戶資金流的比率為2.7比1；同期大戶投資者的持貨比率最高曾達24.1%，最低曾降至-2.75%，而4月7日當日則為6.55%。這顯示大戶的持貨比率由低位回升，反映整體資金流動力正在增強，暗示股價仍有進一步向好的機會。中國電信的業績表現良好，加上集團未來派息相對穩定，這有助於推動股價繼續反彈。

中國電信股價在周一跟隨大市下跌超過7%，一度跌至最低5.52港元，稍微跌穿了自3月4日以來形成的5.57港元橫行支持。不過，低位開始見買盤支持，導致股價略有反彈，最終以5.62港元收市，跌幅為7.7%。雖然跌幅有所收窄，但更重要的是股價未失守自去年8月低位4.08港元以來形成的升浪總升幅50%的回調目標位5.58港元。雖然股價回調時9天RSI出現回吐，但並未失守30的超賣水平，因此股價動力並未全面轉弱。只要股價能逐步反彈並收復50天線，整體反彈走勢有望持續，並有機會回升至上周高位6.30港元或更高。投資者可以考慮在5.60港元水平買入，目標為6.10港元；若股價跌穿前升浪總回調幅度的61.8%或5.25港元，則應考慮止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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