復星國際(0656)聚焦主業　估值修復可期｜彭偉新

復星國際於2024年度業績報告中顯示，總收入達1,921.4億元人民幣（下同），其中核心子公司﹙豫園股份、復星醫藥、復星葡萄牙保險及復星旅文﹚四大業務合計收入達1,346.5億元人民幣，佔集團總收入的70.1%。儘管合併報表虧損43.5億元，但主要由於阿里巴巴低價回購菜鳥股權的賬面減值所致，實屬一次性的非現金影響。剔除該因素後，歸母淨利潤仍達7.5億元，反映實際經營狀況優於表面數據，更重要的是，復星在菜鳥的投資歷史回報IRR達34%，累計回籠資金44億元，遠超初始投入15億元，回報豐厚。此外，復星的資金狀況穩健，去年成功兌付境內外公開債務合計111億元，並重返境外美元債市場，發行長久期美元債券，國際評級機構標普充分認可復星國際信用狀況的穩步改善，確認「BB-」評級和穩定的信用展望。此外，集團在銀行融資方面3年期純信用銀團超額完成再融資，連續8年境外銀團籌組成功。截至2024年底，集團手頭現金達到1,063.4億元，資金流動性非常強勁。



在業務發展方面，復星持續聚焦主業並強調攻守平衡。在健康板塊，復星將復星凱瑞的持股比例增至100%，並推出CAR-T產品，已惠及超過800名患者；復宏漢霖PD-1單抗漢斯狀在歐盟獲批，成為首個用於小細胞肺癌一線治療的PD-1藥物，海外收入增長30.8%。在旅遊文化領域，三亞的「超級地中海」項目正式啟動，該項目將成為全球首個AI主題度假區。此外，Club Med錄得營業額約161.5億元，再創歷史新高，三亞亞特蘭蒂斯全年營業額保持高位。在富足板塊，復星保德信人壽保費收入翻倍至92.51億元，境內保險子公司全面盈利。同時，復星科創投入達69億元，並在全球設立了超過20家科創中心，以支持未來的業務擴展和盈利能力。展望未來，復星將繼續依托全球化和創新驅動，保持資金流充裕，以支持其穩健的長期發展。

復星國際於2025年4月3日以4.30港元收市，集團過去5年的平均Beta值為0.81，顯示其系統性風險低於大市。52周最高位曾達6.23港元，而最低位則見3.83港元。以現價4.30港元計算，復星國際的股價貼近50天線及200天線，目前未見明顯回調壓力。按現價計，市場給予集團的預測市盈率為8.1倍，而市賬率則僅為0.29倍，均處於非常低的估值水平。

復星國際(00656)於去年11月6日至今年4月2日期間的資金流狀況。（圖１）

復星國際在2024年度派發末期股息每股0.02港元，分紅率逐漸提升，近五年分紅率在20%及以上，儘管利潤較往年有所波動，但公司仍維持分紅，顯示了管理層對企業發展的信心。

自2024年11月6日至2025年4月2日期間，復星國際股價錄得3.52%的跌幅，但在此期間，資金流入總額達1.17億港元，其中大戶資金流入為0.75億港元，散戶資金流入則為0.43億港元(見圖1)。大戶對散戶的資金流比率為1.8：1。同時，大戶投資者的持倉比率在該期間最高曾升至15.86%，最低曾降至-5.19%。而2025年4月2日當日，正好是大戶持倉比率最高的水平，反映大戶投資者非常願意買入作中線部署。

目前，市場對復星國際進行調研的目標價介於5港元至13港元之間，中位數為7.52港元，較現價4.30港元仍有74.8%的上升空間。股價曾於2024年9月中跌至最低位3.83港元後觸底反彈，一度成功收復所有移動平均線阻力，並最高升至6.23港元。其後股價從高位回吐至約4.0港元企穩。

值得注意的是，雖然股價近期形成了一底低於一底的形態，但9天RSI（相對強弱指數）卻呈現一底高於一底的走勢，形成RSI底背馳，顯示股價有望見底，並可能進一步反彈。如果股價能成功突破20天線的阻力，則有望上試去年12月的阻力位4.83港元。該水平正是整個回調浪總跌幅的38.2%反彈目標。若市況配合，股價更有可能挑戰前跌浪總跌幅的61.8%，即約5.35港元的終極反彈目標。投資者可以在現價4.30港元進行買入。只要股價能穩定保持在4.15港元以上，則可持續持有，等待股價上試首個目標價4.83港元，再看後市表現靜待市場平均目標價7.51港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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