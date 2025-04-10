大市若出現轉勢訊號　港交所會先行一步｜許繹彬

狂人特朗普又再發揮狂妄本色，為本周的歷史冊上寫了重要一頁，原因是其上任後一直將「關稅」這話題玩弄於股掌之中，其自以為是的劣質行為已經令各國時刻要提高警覺，必要時亦要作出適當的反擊。狂人本周更將行動升級，使出「對等關稅」措施，從而觸發全球股災。其中香港市場的投資者，在享受三天短周未假期後，仍處於樂而忘返之際，便要接受港股跌穿20000點的厄運。



恒指在本周一（即7日）一開市便下挫2,119點，然後越跌越有，反彈乏力，跌至昨日（即9日）曾低見19260點的兩個月低位，如與本年高位24874點相比，足足蒸發了5,614點。從技術圖表來看，港股已掉入技術性熊市的苦況。港股本周更曾創下兩項毫不光彩的記錄，就是創下單日最大點數跌幅（3,021點），以及在大跌市當天主板成交增至6,208億元，創下歷史新高，打破去年10月8日港股在國慶假期後的6,207億元成交。但如將兩天對比，當然是「一面天堂、一面地獄」。而藍籌股本周普遍急跌，個別藍籌股跌幅驚人，尤其是關稅敏感股藥明生物（2269）、聯想集團（0992）、比亞迪電子(00285)、吉利汽車（0175）等；一向穏健的公用股中電控股（0002）及電能實業（0006）已是表現最好兩隻藍籌。

2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

亞洲股市於周一悉數下挫

美國總統特朗普多次使出關稅等不平等措施，肯定令全球主要股票市場瞬間掉進熊市，由於來得異常急速，相信亦已令走得不容易的全球經濟復甦之路變得更艱苦，通脹勢必加劇。而被視為關稅戰的頭號目標對象中國，當然慘被牽連，令本已陷於苦戰的內地A股市場更是雪上加霜，滬綜指更創下5年來最大單日跌幅，深成指亦見去年9月以來新低。就連去年強勢的亞洲代表日經指數，連31000點也曾一度失守，低見30792點，創2023年10月以來新低，亞洲股市可謂全軍覆沒。

談回是次全球股災的罪魁禍首美國總統特朗普所管治的美國，此次關稅措施能否將病入膏肓的美國經濟強行挽救出來？目前暫未見其利，但在股票市場則先見其害，道指曾一度跌穿38,000點，而深受投資者歡迎的納指亦已跌穿18,000點，雙方均已重返2023年12月水平。最壞的是，美國「聰明錢」指數顯示，有資金正慌忙逃出美股市場；又據摩通報告，全球避險基金及槓桿ETF於上周五（即4日）拋售逾400億美元股票，目標在未來數個交易日再出售250億至3,000億美元股票，原因是急於平倉減低風險；另槓桿ETF亦有230億美元資金等待沽售，上述數據均顯示沽售對象大部分均屬科技股。美股暴跌致使美國本土經濟變得滿目瘡痍，各界均認為美國經濟轉陷衰退的風險急增。可見今次狂人特朗普的關稅制裁措施，使出的是「七傷拳」，完全是損人不利己行為，令人費解。

亞洲股市於周一下挫，中央匯金入市於A股市。（資料圖片）

中央匯金入市於A股市場買ETF

筆者認為，中國在狂人特朗普胡作非為後，中央匯金立即作出反應，出手托市，增持交易型開放式指數基金（ETF），更指出未來亦會持續增持，望能維穩資本市場；而中方昨日（即9日）亦宣佈，將對原產於美國的進口商品加徵關稅，稅率從34%提高至84%。但上述救市及反制裁措施，暫時看來對中港兩地股市未有產生大幅的「效應」。雖然市場也屢次傳出中美或將就貿易衝突重啟談判，令北水昨日流入355.86億元，較星期二（即8日）增加50.58%，可惜消息暫也是「只聞樓梯響」，完全沒有下文。

至於跌至低殘的美股，市場更一度傳出一些未經證實的消息，令美股曾作出大幅反彈過千點的美好光景，可惜到最後亦只是「謠傳」，令美股再次掉進萬丈深淵。由此可見，市場上每天均是「流言滿天飛」，投資者不能盡信，不要胡亂相信未經證實的消息入市。由於全球股票市場經歷「黑色星期一」的股災後，相信已經元氣大傷，現正處於「養傷」階段，建議投資者等待「真正」的好消息出台後，才部署入市策略。假設港股有轉勢跡象，港交所（0388）往往也會先行一步，投資者可以多加留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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