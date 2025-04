美國總統特朗普於周三(9日)宣布,對參與談判的貿易伙伴暫停實施對等關稅90天,消息刺激美股大幅上升,道指升近3,000點,納指升幅更達12.2%。此前特朗普亦籲投資者入市,明言是入市好時機。不過資深投資者格羅斯(Bill Gross)卻嗤之以鼻。



他指出﹕「願意持有價格取決於美國總統有沒有睡個好覺、一早醒來有沒有推翻昨天政策的高波動美國股票嗎?

(would you want to own highly volatile US stocks whose price depends on whether POTUS had a good night’s sleep and woke up the next morning to reverse yesterday’s policies?)」

2025年4月9日,美國總統特朗普(Donald Trump)在華盛頓特區白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。(Reuters)

格羅斯還表示防禦性股票投資組合是升的,所以對今天的市場表現並沒有不滿。

特朗普則於美股大升前表示,現在一切都好好,美國將會更強大及有史以來最好,這是入市的好時機。