關稅戰｜投資者避險金價升穿3200美元 每百日圓兌港元企穩5.4算
撰文：張偉倫
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中美關稅戰持續升溫，再次觸發投資者悲觀情緒，美國三大指數於周四（10日）均大幅低收，其中道指跌逾千點或2.5%，反映科技股走勢的納指跌幅更達4.3%。
受到美股下瀉拖累，亞太區股市今日（11日）早段再度下挫。其中日本股市挫1,871點，報32737點。韓國股市方面，最新報2398點，跌1.9%。
面對市況及經濟前景未明朗，投資者將資金泊入具避險功能的日圓。美元兌日圓最新報143.24，跌0.84%。歐元兌美元升1.05%，報1.1319，英鎊兌美元最新報1.0322，升0.4%。
美30年債息迫近5厘
每百日圓兌港元最新報5.40752，升0.69%，為去年9月下旬以來新高。
黃金亦獲得投資者追捧，現貨金每盎司最新報3,208.98美元，升1.03%，紐約期金升1.73%，報3,232.6美元。
債市方面，美國10年期國債孳息率最新報4.485厘，升9.3點子；30年期國債孳息率升10.6個基點至4.954厘。
美元指數曾穿100元關口，盤中見99.71，現挫0.54%至100.32水平。
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