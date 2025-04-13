四叔最後傑作　香檳大廈體現商業智慧｜刁佬

香檳大廈1957年於香港尖沙咀落成，曾是九龍最高的建築之一，聽個名大家可能唔知道喺邊度，不過如果鍾意影相嘅朋友，或者鍾意買二手鏡頭，都知道香檳大廈有一間相機器材殿堂級地舖屹立超過20年。除咗相機器材之外，近年亦有不少買賣新舊名表的店舖，當然更有座鎮香檳大廈數十年的茶餐廳。

香檳大廈毗鄰美麗華中心，樓齡超過50年，如果能夠重建，相信在地產市場暢旺的時候，有可觀的利潤空間。美麗華大股東的恒基兆業地產(12)自然亦見到其潛在價值，自2011 年起展開馬拉松式收購，其中B 座在2024年被成功批出強制拍賣令，結束長達13年的收購，不少老店、住戶逐漸搬離。

於2025年1月15日，美麗華 (71) 公布，有條件從恒基收購香檳大廈，總代價為港幣31.2億元。由於美麗華本身已擁有10%業權，實際支付作價約29.3億元。據買賣協議於收購成功後，將拆卸香檳大廈，改建為酒店賺錢，而新酒店毗鄰美麗華的舊翼酒店。根據交易通函，新酒店將為樓高23層酒店，總樓面面積約137,885平方呎，包含99間酒店客房、店舖、餐廳、及宴會廳等。

恒基兆業地產是手持美麗華50.08% 的大股東，這項交易自然成為關聯交易，四叔家族做事十分均真，初步代價訂好31.2億元，最終結算代價還須根據目標公司成交時資產值作最後調整，而付款方式亦係按部就班分為五段：

1.簽署買賣協議時支付10%訂金，即港幣3.12億元；

2.交易完成時支付初步代價的23.33%，即港幣7.28億元；

3.建築事務監督發出同意書後7日內支付33.33%，即港幣10.4億元；

4.新酒店移交時支付33.34%，扣除保證金後為港幣10.15億元；

5.收到糾正欠妥證明書後5日內支付保證金港幣2,500萬元。

相信這項交易應該係四叔的最後傑作，中國人有句說話叫做人在人情在，老人家一走，以往一直畀面老人家的人情都消失，收購竟然在特別股東大會中未能獲得通過。這一項是關連交易關聯股東不能投票，交易的決定權在小股東手上。當日在特別股東大會上共有344,959,715股有權投票，約佔美麗華49.92%的股權。最終，86,291,470股贊成，100,536,254股反對，交易未能通過，收購被否決。

經營10多年的舊樓收購、強拍及重建項目，竟然在最後特別股東大會中最後臨門一腳被否決，結果令人十分意外。市場對此亦有不同的睇法，分析指出大股東眼見美麗華有差不多60億現金，想通過收購香檳大廈好好利用，所以被小股東否決。不過刁佬見到大股東帳面有成179億現金，就算扣起美麗華嘅60億，都仲有差唔多119億。 恒基家大業大，就算手頭上119億現金對於這一規模的地產商唔算好多，不过恒基大部份子公司好似美麗華同煤氣等都有充裕現金流，相信沒有現金流壓力。

查看年報，美麗華的大股東除了恒基持有50.08%，還有一位重要股東就係持有美麗華9.97% 的股場奇才莊永昌先生。事實上，莊老板的投資一直帶有濃烈的維權色彩，投資對象往往被低估，隱藏豐厚資產及收入穩定。這手法跟股神的價值投資法類近。莊老板每次落注均有一定份量，而且坐得起，在回報來臨前絕不沽貨。他便曾經大手入股大新、公和、嘉宏、及新昌地產等股份，而這些被低估的上市公司最後都不約而同被大股東私有化。老闆想私有化順利成功，當然會主動約見莊老闆這些手持重貨的股東，坐低傾心事。

江湖傳說莊老闆早於91年已看穿美麗華禾稈冚珍珠，收了5,000多萬股，成為第二大股東。93年四叔曾建議以每股17元私有化，多次密斟，最後莊老闆仍是不到價不賣，而這手貨持股25年至今則仍未放！世界沒有永遠的朋友與敵人，不過可以有長久的利益，刁佬覺得如果恆基作為大股東出資建設酒店，再交比美麗華代為經營，相信這種本小利大的運作，對於美麗華的股東極具吸引力。恆基方面其實可以將股酒店建成之日，亦可考慮將酒店注入房地產信托基金，進一步釋放其價值，到時自然可以一家便宜幾家着。香檳大廈的故事，不僅是地產發展的縮影，更是股東博弈與商業智慧的體現。無論未來如何，刁佬相信這座歷史建築將繼續見證「大時代」的變遷與繁榮。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。