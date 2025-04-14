彭博︰蘋果於印度組裝iPhone產量按年增6成　供應商加快從華轉移

《彭博》報道，在截至今年3月的12個月內，蘋果公司在印度組裝了價值220億美元的iPhone 手機，產量比上一年增加了近60%，這表明該公司繼續在中國之外進行多元化發展。



知情人士稱，這家總部位於加利福尼亞州庫比蒂諾的公司目前在南亞國家生產20%的iPhone，即五分之一。由於信息不公開，他們不願透露姓名，這一美元數字代表的是這些設備估計的出廠價格，而不是標出的零售價。

反映供應商加快向印度轉移

這一成長表明，iPhone製造商及其供應商正在加快從中國向印度轉移的步伐，這一轉移從新冠疫情時代就已經開始。印度製造的大部分iPhone都是在富士康科技集團位於印度南部的工廠組裝的。塔塔集團的電子製造部門是關鍵供應商，此前收購了緯創資通公司並控制了和碩聯合的業務。

蘋果公司未在非工作時間回應置評請求。

報道指蘋果在印度出口量激增

印度技術部長4月8日表示，在截至2025年3月的財年中，蘋果公司從印度出口了1.5萬億盧比（約合174億美元）的iPhone手機。

上述人士表示，在美國總統特朗普於今年2月宣布所謂的 「對等」關稅計畫後，印度向美國的iPhone出貨量加速成長。在截至3月份的整個財年中，蘋果公司在印度的平均產量和出口量都在激增。

《彭博》此前報導，蘋果公司將越來越多地優先為其美國客戶提供來自印度供應鏈的iPhone手機。