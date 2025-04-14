安踏體育 (2020)購德國Jack Wolfskin　促進國際業務發展｜彭偉新

安踏體育是內地運動服品牌的龍頭，主要從事設計、開發及銷售運動鞋、服裝及配件，擁有安踏、Fila、Descente及Kolon等多個品牌，而且更在上周公佈成功收購德國戶外用品企業Jack Wolfskin，有望協助集團打開中檔戶外產品的市場，特別是Jack Wolfskin所走的跌線以高性價比的專業戶外裝備聞名，特別是防風外套、登山鞋、背包、露營裝備等更深受市場歡迎。今次的交易主要是為安踏打開戶外活動包括登山、徒步旅行及爬山活動的用品市場，另外，亦可以透過安踏現時在內地的經驗及銷售網絡，把Jack Wolfskin快速在內地市場擴展，進一步擴大在中國及其他地區的市場份額，提升品牌影響力及銷售業績。

由於安踏的在線銷售增長達20%，以及新店型和海外擴展將推動收入增長，特別是在東南亞市場，成功支持集團在內地消費市場仍然低迷的情況下，集團2024年的總收入預計將達到782.4億元人民幣，毛利率保持在62.2%。經營利潤率和淨利潤率則分別為23.4%和22.0%，雖然增長幅度不算特別高，但仍顯示出穩定的表現。在中期展望方面，安踏的業務受益於Fila及其他品牌的強勁銷售增長，尤其是高毛利的Descente和Kolon品牌，這些品牌在2024年實現了65-70%的銷售增長。此外，Jack Wolfskin的市場表現預計將進一步促進集團的國際業務發展。

儘管內地運動服市場的主要競爭對手包括李寧、Nike和Adidas等，集團仍能有效控制成本，使2024年的毛利率維持在62%的水平。部分品牌，如Fila，在今年第一季度實現了中單位數至低雙位數的增長，這主要歸功於集團成功地進行了品牌、產品和市場的分散風險。即使在美國進行關稅及貿易戰的當前環境下，集團面對的風險仍然相對於其他內地品牌較低，對全年業務保持穩定性。

目前共有33位分析師對安踏體育進行了調研，他們預期集團在2025年的全年收入將達到783億元人民幣，按年上升10.6%；每股盈利預期可上升19.5%至4.82元人民幣。安踏體育過去幾年的派息比率均達到40%水平，若按此比例計算，每股可派息1.928元人民幣。以現時股價83.85港元計算，2025年的預測市盈率和股息率分別為16.3倍和2.44厘。市場目前給予安踏體育的目標價為113.8港元，按現價83.85港元計算，潛在上升空間仍有35%。集團過去5年的Beta值平均為0.79，低於大市的風險，且也低於現時同業的Beta值。在短期市場波動較大的情況下，安踏體育的風險相對較低，仍然可以成為投資者的選擇。

股價於去年8月曾跌至65.55港元後反彈至去年10月的高位107.5港元，但隨後再次回落。不過，股價一直未失守73.60港元的支持位。近日股價從3月19日的高位103.80港元回落至73.55港元後即時反彈，並形成四連陽的走勢。9天RSI則從30以下大幅攀升至46，顯示之前的超賣走勢已結束。預期在完成Jack Wolfskin交易後，股價將進一步回升，目標為從103.80港元的回調幅度61.8%反彈。投資者可以考慮在83.50港元水平買入，目標上望92.00港元，只要股價未失守80.00港元，則可繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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