濰柴動力(2338)回落已過份反映關稅的利淡影響　有望回升｜彭偉新

濰柴動力專注於柴油引擎的生產，並透過全資子公司生產重型卡車。集團在毛利率穩步回升、發動機產品組合優化、海外市場及新能源業務強勁增長的背景下，估值有望進一步上升。受到中國內地重卡市場回暖及出口恢復增長的影響，2024年第二季度的業績有望提升，特別是新能源產品需求上升及成本控制將進一步提升整體盈利能力。此外，國內外數據中心和礦業需求的增強預計將使大型發動機的銷量持續增長，尤其是國內外大型AI模型的需求強勁，後備發電設備的需求也將成為集團增長的重要因素。



根據集團2024年全年業績報告，營收達2139億元人民幣，同比增長0.8%；淨利潤為114億元，增長幅度達26.5%。這一增長主要受益於重型卡車市場回暖及海外市場擴展。2024年毛利率達到22.4%，顯示出在成本控制和產品組合優化方面取得了顯著成效。大型發動機的銷售量增長顯著，預計2025年將達到12,000台。新能源領域的發展同樣亮眼，與比亞迪的合作進展順利，未來有望進一步擴大市場份額。

儘管美國徵收的54%關稅對濰柴動力的整體業務影響有限，特別是約50%的收入來自中國以外的市場，但該部分收入主要透過子公司KION和PSI在歐盟及美國的獨立業務獲得，因此34%的額外關稅並不適用於該部分產品。然而，中國對美國商品徵收的34%反制稅率可能會影響濰柴，因為集團從美國供應商Woodward採購LNG引擎控制零件，這部分業務占總收入約10%。不過，集團表示已在努力尋找國內替代品，因此整體風險仍然可控。

投資者可以在14.50港元買入，目標上望20天線的16.00港元。（資料圖片）

集團預計2025年大型發動機出貨量將達到12,000台，相較於2024年的8,100台大幅增長，而增長主要來自國內礦業及海外市場的需求。高價值產品的銷售比重增加將進一步推動毛利率上升，2024年毛利率達到22.4%，對2025年的全年業績有利好影響。市場預期濰柴動力2025年全年收入可達2298億元人民幣，按年上升6.5%，每股盈利為1.54元人民幣，預測市盈率為7.8倍，低於市場同業的平均市盈率16.7倍。目前有18位分析師對濰柴動力進行調研，預期目標價為19.00港元，較現價有30%的潛在升幅，並且股息率約為5.4%，仍屬於吸引水平。

濰柴動力股價於去年9月由低位10.62港元升至10月的15.8港元後再度回落，並於11月底時跌至10.60港元的低位後反彈，形成雙底走勢後，股價逐步回升。今年3月19日股價升至最高位17.88港元後，在港股回調的拖累下，濰柴股價下跌，除了失守10天至50天線支撐外，股價更一度跌至250天線及100天線交匯水平，最低見過13.40港元，隨後已見回穩。股價在周二大幅反彈後，成功重返14.50港元水平，9天RSI已重返30以上，顯示股價已有見底跡象。投資者可以在14.50港元買入，目標上望20天線的16.00港元，只要股價未跌穿13.50港元，則可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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