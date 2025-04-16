中海油田服務 (2883) 技術見底　有望試7元阻力｜彭偉新

中海油田服務（2883）是內地最大的海上油田服務供應商，業務涵蓋鑽井、油井服務、海洋支援及地球物理調查等領域。長期而言，隨著全球對海上油氣資源的需求增加及新技術的應用，集團有望實現持續增長。尤其是隨著集團在東南亞及深水市場的擴展，預計將獲得更多高價值合約，進一步增強收入來源。市場預測，全球海上油氣項目在2025年的資本支出將超過1,000億美元，顯示行業需求回暖。尤其是集團同系公司中國海洋石油的資本支出增加，將穩定提升中海油田服務的業務量。

隨著集團現金流轉為穩定，毛利率逐步提高及資本結構持續優化，加上集團自主技術產品在市場上的應用日益增強，這些因素將共同推動中海油田服務的長期增長潛力。市場預期集團在2025年的全年收入可達510.3億元人民幣，按年上升5.8%；每股盈利則可達0.81元人民幣，同比增長22.8%。目前共有13位分析師對中海油田服務進行了投資調研，所給予的目標價平均值為9.54港元，按現價計算的上調空間可達59%。

中海油田服務的機構投資者持股比率為43.39%。自去年11月18日至今年4月15日期間，股價錄得1.67%的跌幅，該期間共錄得1.65億港元的資金流入，其中大戶佔0.66億港元，散戶則佔0.99億港元。大戶對散戶的資金流比率為0.7比1。雖然現時散戶投資者的資金流入較大戶為強，股價走勢未能由大戶主導，但同期大戶投資者的持股比率最高曾升至27.41%，並在跌至-25.63%後開始反彈。截至4月15日，大戶持股比率已回升至14.24%，反映出投資者的持倉比率改善，顯示大戶投資者對後市走勢看好。隨著大戶繼續持有中海油田服務，股價有望持續反彈。

中海油田服務股價於今年4月2日升至10港元見頂後，開始持續回調。股價在跌穿20天線支持後，形成一浪低於一浪的走勢。去年9月股價曾跌至6.20港元，雖然一度反彈，但在3月再次跌回6.20港元水平，形成支撐。然而，股價最終未能企穩支撐，並在持續回吐中，最近更失守6.20港元，最低曾跌至5.06港元水平，才開始見到回穩。隨後出現六連陽的走勢，加上9天RSI成功重返30水平，顯示中海油田服務的股價動力已回升。當股價回升至5.06港元時，已顯示見底，並形成了六連陽的上升形態，預示著走勢有機會已見底。

投資者可以考慮在5.80港元水平買入，若股價能以整個回調幅度的38.2%作為反彈目標，則可上望7.00港元。只要股價未失守小時圖的保歷加通道中軸水平，投資者可以繼續持有，等待股價進一步反彈。

圖1：中海油田服務 (2883)於去年11月18日至今年4月15日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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