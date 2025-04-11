中國移動(0941) AI+戰略的推進及雲計算　將帶動盈利上升｜彭偉新

中國移動的業務以移動通信服務為核心，涵蓋家庭、企業及新興市場，集團現時的4大業務包括移動服務、雲服務、家庭市場及商業市場，四類業務之中，仍然以移動服為主要的收入來源，佔過去總收入約50%，至於家庭市場方面，則佔整體收入約20%，另外，雲服務及商業市場業務則各佔15%。在短期內，隨著內地個人移動市場ARPU的回升及企業市場增長，相信可以繼續推動堡團的整體收入增長，而AI+戰略的推進及雲計算業務的擴展將進一步提升盈利能力，特別是在智能計算資源利用率有機會提升至68%水平，有望成為日後帶動中移動主要收入增長的動力。由於現時集團在5G的新投入已經見頂，而且在6G未有即時需要投放大量資本開支前，5G的持續佈局及新業務的發展，將為公司帶來穩定的增長動能。

而中國移動未來的主要亮點包括集團在2024年淨利潤同比增長達到5%，由於資本支出將逐步降低，促進自由現金流增長，集團計劃在2026年前提高股息支付比率至75%以上，令到整體。此外，公司在雲計算和數字內容等新興領域的發展，將成為集團未來的業績增長的動力。雖然集團的整體收入相信會受到AI+戰略推進及雲計算業務增長帶來盈利增長，不過，按2024年全年業績所示，中移動的整體業績又並不是全無可挑釁之處，尤其是集團在去年總營運成本上，同比增長9%，其中，網絡營運及支持費用按年增長21%，當中，就員工相關費用已達到42.1億元人民幣，而產品銷售成本亦同比增加22.4%，雖然其他的營運開支下降22.5%，但亦未能抵銷其他開支的升幅。因此，若果今年全年計算，該等開支未能縮減，或會把整體收入的增長完全抵銷。

市場現時共有14位分析師對中國移動有進行調研覆蓋，預期2025年全年總收入為1.079萬億元人民幣，按年微升3.7%，至於每股預測盈利為6.69元人民幣，按年上升4.2%，而按現價計算，相等於11.6倍的預測市盈率。按中國移動過去幾年的派息比率大約為70%計算，過去的股息率仍可以有6厘以上水平。由於整體業績預期只會維持低增長率，相信整體派息率不變下，預期集團仍然能維持6厘的股息率。市場預期中國移動的每股合理估值為110港元，以現價計算仍然有37%的上升空間，至於14個分析師的目標價中位數為95.4港元，較現價仍然有18.5%的潛在升幅。投資者可以在79.00港元水平買入，上望83.50港元，至於股價一旦失守76.50港元，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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