華虹半導體(1347)受惠智能家居　有望短期收復大部份跌幅｜彭偉新

華虹半導體是中國領先的晶圓代工廠，集團專注於8英寸和12英寸晶圓的製造，主要產品包括功率器件、微控制器單元（MCU）和智能卡，產品廣泛應用於消費電子、汽車電子及工業領域上。由於華虹的業務優勢在於其高稼動率及穩定的產品質量上，隨著新能源車及智能家居市場的快速發展，華虹半導體在這些增長領域中獲得了巨大的市場機會。集團在2023年的稼動率達到103.2%，顯示出其生產效率的卓越。此外，華虹與全球知名半導體公司如意法半導體和英飛凌的合作，進一步強化了其技術實力和市場競爭力。這些合作有助於提升產品的附加值，並促進技術創新。



由於市場波動所影響，集團2024年的收入下跌了12.3%至20.03億美元，而股東應佔溢利更大跌超過79%至5,810.8萬美元，主要是受到經營溢利大跌，由2023年的1.642億美元轉為錄得虧損1.372億美元。不過，隨著市場復甦的信心增加，令到2025年的整體收入將可以大升至23.47億美元，升幅達到17.2%。雖然整體盈利相信有望作出反彈，不過，在競爭激烈的市場下，尤其是功率器及MCU市場，集團面臨來自其他中國廠商的壓力，有可能會直接影到集團的毛利率，而影響整體的估值，壓低了近日股價的回調狀況。

華虹半導體於上個交易日以 29.5 港元收市，全日上升 2.2 港元或 8.06%。集團過去5年的平均Beta值為 1.28，系統性風險高於大市，反映出整體股價一主要仍然以。52周最高位曾見 44.2 港元，而最低位則曾見 14.18港元，以現價 29.5 港元計，華虹半導體的股價較 50 天線低 8.49%，不過，現價則較 200 天線高出 25.26%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 103.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 357.1 倍，較追蹤市盈率為高。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到7.05倍，而市賬率則為 0.97 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 3.02 倍，企業價值對收入為 2.34 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 9.03 倍。

華虹半導體(01347)於去年11月12日至今年4月9日期間的資金流狀況。（圖１）

華虹半導體的機構投資者持股比率為25.44%，自去年11月12日至今年4月9日期間，股價錄得27.16%的升幅，該期間共錄得67.33 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的53.9 億港元，而散戶則佔當中的13.45 億港元(見圖1)，大戶投資者的資金流入佔比達到80%。至於大戶對散戶資金流的比率為 4 比 1，反映大戶投資者的仍然是資金主要的來源。至於同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.98%；而最低曾經跌至 -3.22%，至於4月9日當日則已重返6.18%，暗示大戶的資金動力正在改善中，相信會有助整體動力的改善。

華虹半導體的股價於去年2月初由低位13.80港元逐步反彈後，形成了一浪高於一浪走勢，股價最後升上今年2月24日高位44.20港元後見頂，而且股價跟隨大市轉弱，股價急跌返周一低位見25.15港元下，9天RSI更一度跌穿30水平，不過，由於股價在回調至25.15港元時，剛好回調了整個升浪總升幅的61.8%回調目標後，便未有作進一步的下跌，更逐步由低位反彈，拉動9天RSI成功功重返30，預期股價已經完成回調，並有機會逐步作出反彈。投資者可以在股價回調至28.80港元水平買入，並有機會先行反彈至整個回調的61.8%的話，股價有望升上37港元水平。至於股價若果再跌穿100天線26.80港元的話，則應先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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