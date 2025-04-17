華潤電力(0836)毛利率得益兩大因素　預測股息率逼8厘｜彭偉新

華潤電力（836 HK）專注於發電及能源服務，涵蓋火電及可再生能源，主要業務包括火電、風能和太陽能。根據2024年的業績，火電收入佔總收入的約70%，而可再生能源佔30%。火電業務由於規模較大，對公司的盈利貢獻也更為顯著，約佔總盈利的75%。隨著可再生能源的逐步擴展，集團正致力於提高可再生能源的收入及盈利比例，以應對未來市場變化及政策要求。華潤電力2024年的總收入達到1,052.8億港元，同比僅增長1.9%。至於全年淨利潤則增長30.8%，達143.9億港元，顯示出集團在成本控制及市場調整中的成功應對。



在毛利方面，集團的毛利率保持穩定，主要得益於燃料成本的下降和火電業務的穩定表現。特別是內地煤炭市場在2024年面臨顯著壓力，整體煤價出現下滑，其中秦皇島的基準動力煤現貨價格同比下降12%，跌至每噸855元人民幣。因此，在短期內，隨著燃料成本下降及有利的電價差，集團的火電板塊盈利穩定增長。

展望2025年，報告預計煤價將持續下降，並進一步調整相關預測。具體而言，熱煤的平均現貨價格預測將下調至712元/噸，較之前的預測下降12%。這將可能進一步帶動華潤電力2025年的盈利上升。市場預期集團的2025年全年收入將達到1,076億港元，按年上升2.2%，而每股盈利則為2.97元，按年上升3.9%。遠期市盈率為6.3倍，較同業估值低，若以現價計，市帳率更只有0.88倍。

華潤電力(00836)於去年11月19日至今年4月16日期間的資金流狀況。（圖1）

華潤電力過去一年的派息比率為38.6%，而過去5年的平均派息比率為49.3%。集團在上個財年派發1.146元的全年股息，相當於6.15厘的年股息率。市場預期集團今年全年每股將有機會增加派息至1.464港元，相當於7.9厘的預測股息率，較過去5年的平均股息率4.19厘為高。

華潤電力在上個交易日以18.5港元收市，全日下跌0.12港元，跌幅為0.64%。集團過去5年的平均Beta值為0.61，顯示其系統性風險低於大市。52周最高位曾見25.45港元，而最低位為16.64港元。以現價18.5港元計，華潤電力的股價較50天線高出2.05%，但較200天線低4.98%。技術走勢未見早前升得太急而面對回調壓力，預期股價仍有機會繼續反彈並上升。

在資金流狀況方面，華潤電力的機構投資者持股比率為10.01%。自去年11月19日至今年4月16日期間，股價錄得1.31%的跌幅，該期間共錄得28.3億港元的資金流入，其中大戶佔14.2億港元，散戶則佔14.1億港元。大戶對散戶的資金流比率大致相當。同期，大戶投資者的持股比率最高曾升至24.5%，而最低曾跌至-6.57%，截至4月16日已回升至10.7%。資金流反映大戶投資者會繼續持有相關股份，並等待股價進一步上升。投資者可以考慮在股價回升至18.40港元時買入，目標上望20.00港元，該水平正好是股價自去年7月高位25.45港元以來的跌幅總和，按黃金比率38.2%作為反彈目標。若股價能穩定在17.50港元以上，則毋須止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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