歌禮製藥(1672) 兩新藥　美國前臨床試驗效果顯著利股價｜彭偉新

歌禮製藥－B專注於肥胖藥物的研發，特別是ASC30和ASC47兩種新藥在美國的I期臨床試驗中。ASC30顯示出良好的療效，使體重明顯下降，且安全性良好，為集團在短期內推出市場奠定了基礎。隨著全球對減肥藥物需求的增加，歌禮的產品具備市場潛力，因此，集團持續加大研發投入，並優化產品設計，以提升競爭力。



然而，歌禮製藥在2024年的營業收入較2023年大跌97.7%，主要因為集團的產品仍處於開發期，並且在強化研發和市場推廣方面的高成本，導致全年虧損達到3.2億元人民幣。2025年第1季度的業績仍會受到ASC30和ASC47的臨床進展影響。不過，隨著兩新藥在美國前臨床試驗中的顯著效果，市場對這些產品的期待，也有助於推動歌禮製藥的股價向好。

不過，隨著美國對中國商品的關稅政策不斷升級，內地健康產業面臨新的挑戰。儘管近日有報導指出藥品目前暫時免於新關稅的影響，但美國藥廠仍可能尋找其他合作夥伴，以減少對中國原材料的依賴，這或將拖慢集團未來的臨床試驗進度。在內地中央政府的政策支持下，集團加大研發投入，加快新產品上市速度，並尋求與國際市場的合作。此外，集團也在探索使用人工智慧等新技術來提高研發效率和降低成本，這將成為未來的發展方向。

歌禮製藥－B昨日以5.77港元收市，全日上升0.41港元或7.65%。集團過去5年的平均Beta值為0.36，顯示系統性風險低於大市，因此股價在過去一段時間的估值仍然偏低。52周最高位曾見9.28港元，而最低位則見0.76港元。以現價5.77港元計，歌禮製藥－B的股價較50天線低8.69%，但仍較200天線高出102.39%。目前股價走勢仍然偏低，短期股價走勢預計將持續向好。

歌禮製藥－Ｂ(01672)於去年11月15日至今年4月14日期間的資金流狀況。（圖１）

歌禮製藥－B的機構投資者持股比率為1.1%。自去年11月15日至今年4月14日期間，股價錄得256.17%的升幅，期間共錄得0.91億元港元的資金流入，大戶佔其中的0.94億元，而散戶則佔-0.03億元（見圖1），反映市場對歌禮製藥的前景仍持樂觀態度。在大戶對散戶資金流比率為29.5比-1的情況下，同期大戶投資者的持貨比率最高曾升至31.44%；最低則曾降至-17.61%，而4月14日的數據為2.1%，顯示大戶投資者的持貨比率正在改善，有助支持股價持續反彈。

歌禮製藥股價在今年1月中至2月中漲至4.00港元後轉為橫行，成功企穩在4.00港元後持續反彈，並在3月20日升至9.25港元高位後回調。股價一度跌穿20天線和50天線支持，最低回落至4.09港元，但隨後出現回穩跡象。特別是股價回落至4.00港元水平後，已完全抵銷了之前的所有升幅。隨著股價見支持，9天RSI在接近30水平後即時見底反彈，預計股價逐步反彈並上試6.00港元，只要能進一步升破6.00港元，股價將有機會成功反彈並收復前跌浪總跌幅的38.2%，並向前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標進發。

投資者可以考慮在5.80港元水平買入，目標上望20天線7.30港元，只要股價未失守5.30港元，則可繼續持有，而無需止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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