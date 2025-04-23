港擬設除牌公司場外交易粉單市場　六大諮詢要點與業界爭議｜刁佬

刁佬日日都幫上市公司客戶處理重組，及與交易所磋商如何保持上市地位等工作，作為業界深切治療部代表，見到彭博報導港交所及證監會經初步向業界諮詢後，正制定為除牌公司設立場外交易（OTC）市場的藍圖，類似NASDAQ 的粉單市場（Pink Sheets），刁佬大感振奮。

喺呢度都介紹一下OTC (Over the Counter) ，場外交易是指證券投資機構之間不通過股票交易所。可以理解為不符合上市標準公司的「容身之所」，收留少數人持股的小型公司，規模較小，收益較少，甚至是破產，退市、重罰的公司可以在粉單市場進行交易。美國場外交易集團（OTC Markets Group, Inc.）根據美國相關法例並不是一個證券交易所，而是一個促進櫃枱證券交易的服務機構。由於過去數十年櫃檯交易股票的報價都是印刷在粉紅色的紙張上，「粉單市場」Pink Sheets由此而來。

上市公司過往一旦除牌，小股東由上市公司變成公眾公司股東，股票不再於市場流通，除了貼牆紙真係唔知有咩用。如果除牌公司仍然可以場外交易，小股東起碼自我安慰，仲有逃生門可以交易，去到終極股價每股0.001掃一球貨都係$1,000，升一格0.002，就賺100%。話唔定有人賭佢未來重組成功，成為新冒險家樂園。

聯交所市場咨詢頁面仲未見到有相關咨詢，刁佬集合各方報導的消息，整理如下：

1.不允許交易來自其他交易所的退市股票

根據特首李家超與國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍的講話，中美雙方正在打仗，財政司司長亦說香港是祖國金融的南大門。美國總統特朗普都威脅要將中概股除牌，大型市值的美國上市公司尚可快速轉來香港上市，但近幾年嗰堆納斯達克的小型上市公司呢？

這幾年香港的上市生意已經唔多，交易所排名節節下跌，集資金額縮水。有海外上市公司回歸，我哋應該熱烈歡迎，點解唔歡迎？若粉單市場僅限本地除牌公司，市場規模恐受限。國際政治動蕩，刁佬估計海外上市的中資或中國概念公司未來回流香港的需求將會大增。香港不嬲做開「獨立第三方」，夾在中美角力漩渦中，支持海外中資上市公司回流是多麼的高大上。有本事嘅公司去創業板及主板，無本事咪留喺粉單市場，按實力分流，投資者自行分析風險。極度懷疑「不允許交易來自其他主要交易所的退市股票」係外國勢力諗出嚟，交易所無理由有生意唔做咁蠢！

2.不會提供重返主板的途徑

刁佬諗極都唔明呢點，如果粉單公司合乎主板或創業板上市要求，點解唔畀人升班到創業板或主板上市？必要重新申請上市？這樣成本十分高。無希望升班的粉單公司只能輪迴粉紅地獄，又有誰會投資？既然交易所已經准許合資格的創業板公司可以轉板到主板，同理，粉單公司假如已嚴格審查，亦能符合創業板或主板的要求，冇理由將佢哋拒之門外。只要交易所設置好『升板』條件即可，將可以激勵粉單公司改善治理，奮發向上。

3.不設集資功能

不設集資功能呢點刁佬就唔認同啦，公司重組及發展都需要新資金，否則作為私人公司不用監管何樂而不為，集資無非係「增資」（供股或發新股）及「發債」，唔比粉單公司發新股，供股及發債，無新資金公司又點重生壯大？

再者，集資係所有公司的權利，私人公司都可以集資，點解係粉單市場上進行就唔得？只要公司向投資者公開訊息清晰，配套披露要求（如季度報告）以降低詐騙風險， 冇理由唔俾人係粉單市場集資。當然，粉單公司集資可能引起大型騙案，只要集資的粉單公司提供清楚正確的財務報表，而投資人又清晰知道自己所投資的公司情況，一個光明正大，一個願賭服輸，咁又有乜問題呢？刁佬都係嗰句 : 「上帝嘅交俾上帝，市場嘅就交俾市場啦。」

4.允許散戶投資者參與

一個公開市場當然要允許公眾參與，只要公眾知道買緊的是粉單公司，風險極高，打死無悔。如果一間粉單公司連財務報告都唔出，公眾仍然走去買，咁我哋當然要相信群眾的智慧。刁佬偶像曹仁昭講過 : 「有智慧不如趁勢！」有陣時無論幾有智慧，面對市場都會輸錢，反而有陣時傻更更跟住大勢走仲可以贏到錢。不過當然要先小人後君子，因為資訊不透明，以及不是所有粉單公司都有提供財務數據，外國的粉單市場一直是股市騙案的溫床，80年代著名的華爾街人狼喬丹·貝爾福特（Jordan Belfort）正係於粉單市場撈得風生水起，可見這類型的市場風險極高，如果真的要推廣粉單市場，投資者教育方面必須要做好工作。

5.引入莊家進行交易配對，增加流動性

垃圾公司的股票流通量當然少，買賣交易唔多，為刺激交易量，引入莊家增加流動性無可厚非，否則港版粉單市場都係死場。刁佬建議交易所必須將不同的粉單板塊分開，有披露財務數據的公司，方可以享用集資及引入莊家等交易配對措施。

6.設為「買方自負」模式，追究主動推薦場外交易經紀的責任

刁佬毫不意外「買方自負」模式，打死無怨，官府大老爺開個新場畀你玩，仲要佢負責任？大家係咪諗多咗？六合彩咁難中每期都咁多人買，可見喺華人社區高風險投資不乏資金。不過刁佬依然建議交易所及證監會對於非法行騙的行為嚴格處理，說實在投資賺蝕各安天命，但如果是有組織蓄意的行騙行為必須要嚴厲打擊。否則粉單市場只會變為賭場，再進一步變為以行騙為目標的KK園。

刁佬見到陳小姐上任為交易所CEO之後，一直聆聽市場聲音，亦包容不同風險不同形式的投資架構。就此，刁佬致上無限敬意。說不定粉單市場就是香港的一條新出路，勇於創新，摸索未來，才是我們香港人的獅子山精神。刁佬與市場各大高手共勉之。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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