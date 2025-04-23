GUM指至4月16日　4月MPF人均蝕逾1.1萬元　股票基金悉數見紅

美國總統特朗普大打關稅戰，觸發環球股﹑匯﹑債市均出現大動盪，並拖累打工仔的強積金帳戶又再「見紅」。據強積金顧問公司GUM數據顯示，4月份強積金人均虧損11,163元，年內累計虧損為3,815元。



該強積金顧問公司指出，總體而言，2025年4月強積金市場表現疲弱，尤其是股票基金遭遇挑戰。混合資產基金和固定收益基金表現相對穩定，但回報率仍然有限。

GUM又指出，GUM強積金綜合指數下降至241.8點，月內回報率為-4.0%，年初至今回報率為-1.4%。

股票基金4月表現欠佳

GUM表示，股票基金在4月表現不佳。表現最好的股票基金是歐洲股票基金，月內回報率為-1.9%,年初至今回報率為4.3%。表現最差的是香港股票基金,月內回報率為-9.4%，年初至今回報率為2.5%。美國股票基金也表現疲弱，月內回報率為-6.1%，年初至今回報率為-11.0%。

不過混合資產基金在4月的表現相對穩定。表現最好的混合資產基金是混合資產基金（20%至40%股票），月內回報率為-1.1%，年初至今回報率為1.1%。表現最差的是目標日期基金，月內回報率為-4.5%，年初至今回報率為-1.4%。

固定收益基金4月錄1.3%回報

固定收益基金方面，GUM指出該資產類別在4月的表現較為平穩。表現最好的固定收益基金是環球債券基金,月內回報率為1.3%，而年初至今回報率為3.3%。

其中表現最差為人民幣債券基金，月內回報率為-0.5%，年初至今回報率為1.2%。