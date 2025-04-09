恒指暴跌｜梁熙倡規定MPF基金等撥5％投資本地市場：肥水不流美國

民建聯港島東立法會議員梁熙關注近日港股大幅波動，源於美國打壓中國，認為本港現有保險、強積金、大學基金合共約為2萬億元，如有指引要求將當中5%投入本港金融市場，就可以注入高達1000億元的活水，可以在目前風高浪急的環境下提供有力的支援。



民建聯立法會議員梁熙。（黃浩謙攝）

倡限MPF基金等撥5％投資本地市場 梁熙：肥水不流美國

梁熙今天（8日）在立法會財委會特別委員會上提到，美國早已限制他們的養老基金、大學捐贈基金投資內地以及香港市場，香港作為國際金融中心，假若放任資金繼續投資於美國市場，難免導致資產外流的波動風險。

美國落咗個閘，啲水入唔到嚟，我哋開咗閘，啲水不斷流出，會唔會可以指引一定比例資金留香港市場，對自己保障都有一定好處。 民建聯立法會議員梁熙

梁熙促請當局思考在去年實際的「風險為本資本制度」的基礎下，善用本地龐大資金池優勢，例如將強積金、保險、大學基金一部分優先投放本地市場，為香港築起一道防波堤，應對外部挑戰。

許正宇。（廖雁雄攝）

很多時都是他們自己檢視投資目的及目標，去選擇不同標的，滿足他們要求。 財經事務及庫務局局長許正宇

許正宇：審視有否妨礙風險管理或投資選擇

財經事務及庫務局局長許正宇表示，投資股票或債券帶來的風險不同，對於梁熙的建議，當局重點是要審視指引有否妨礙全面風險管理，或者滿足投資目標的選擇，「呢一方面我哋睇唔到」。他說即使市場有波動，但整體而言股市、匯市的場內場外運作順暢，證明香港有技術基礎支撐市場靭性，當局會實時監察市況，確保監管要求，保持市場穩健。

他說本地股票市場的市值，相比起3萬億港元的GDP總量，「有時差唔多30幾萬億、40幾萬億」，香港作為細小經濟體，能撐起龐大資本市場，原因之一是監管到位，獲國際高度認受，同時在《基本法》及「一國兩制」下香港有很多優勢，包括資金自由進出、持續改革上市機制等。