五一假期帶旺澳門旅遊業　永利澳門有望受惠｜許繹彬

特朗普就任美國總統不經不覺已近三個月，其狂人本色在這三個月內可謂發揮得淋漓盡致，不斷將「關稅」政策問題玩弄於股掌之中，弄得全球政府均疲於奔命。外間最初以為，特朗普的所作行為會為美國帶來無限好處，但其實相反，在狂人上任後，美元突然轉弱，美債持續受壓，美國經濟及通脹前景更是令人堪憂。狂人的極端統治行為猶如暴君，不願聽取民意，引起國會內閣官員不滿，開始對於其經濟政策出現意見分歧。更因特朗普的狂妄行為，加劇美國經濟衰退，及削弱美國在全球的競爭力，社會上更因分化而引起動盪。



2025年4月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

美股曾跌穿38000點

話說未完，近日特朗普突然又有出人意表的行為，威脅要解僱聯儲局主席鮑威爾，市場因而產生憂慮，更進一步影響對美元資產的信心，道指曾在復活節長假後，一度跌至38000點重要支持區；而納指則16000點不保，低見15690點。美國除股票市場外，匯市及債市亦慘遭拋售，因而令本周一（即21/4）出現股、匯、債均陷入前所未有的困境。相反港股在假後反而呈現強勢，原因當然是有國內數據的加持，才能如此出眾。內地經濟數據理想，帶動港股於復活節後再度「復活」。事緣內地4月的一年及五年期LPR分別持平於3.1%及3.6%維持不變，數據令市場憧憬快將降息降準，以應對貿易戰所帶來的衝擊，令A股低開高收，國內三大指數均以接近全日高位收市，跑贏亞洲其他重要股票市場。

北水周三淨流出近182億元

而恒指受惠國內股市走勢亮麗，在假後不跌反升，更在截至昨日（即23/4）呈現三連升的局面，南下「北水」大手買入港股，令北水淨入達213.6億元，資金主力追捧指數ETF，盈富基金（2800）及恒生國指ETF（2828）均是其主要吸納對象。而京東（9618）及美團（3690）鬥法情況仍然持續，外賣平台就外賣騎手「二選一」問題出現爭拗，股價雙雙創下半年新低，即使昨日反彈，但投資者已存有戒心及失去信心，期待它們爭拗有所緩和，才有望重回勇態。

筆者認為，即使港股在國內的數據支持下顯得硬淨，但始終對狂人特朗普舉棋不定的施政方針仍有所顧忌；深信港股短期仍會大上大落，令港股逢高即出現沽壓。連一直支持港股的北水，在昨日亦乘大市反彈時出現沽貨的情況，締造了北水淨流出近182億元，是2021年2月24日後最多，相信連北水也是靜候回落時才買貨。正因投資者對後市仍感不明朗，因而有感即使港股有所反彈，亦只是個別板塊帶動。若投資者在亂局中怕選錯對象，倒不如買入指數相關的ETF，盈富基金及恒生國指ETF的成交急增，可見並非沒有道理。未來，港股相信仍會受制於特朗普的一舉一動及國內所公佈的數據。適逢五一黃金周將至，澳門旅遊業相信亦因此受惠，當中永利澳（1128）集消閒娛樂於一身，因而有望水漲船高，不妨多加留意。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益）

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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