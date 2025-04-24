港交所斥63億元購交易廣場14.7萬呎樓面　作永久總部

中環甲級寫字樓出現大額交易。港交所（0388）宣布斥資63億元，向置地收購交易廣場一期9層樓面，以及交易廣場平台1樓及2樓若干舖位，涉及實用面積14.7萬平方呎。



港交所指出，收購有關物業作永久總部。

港交所指出，向置地收購交易廣場一期9層樓面，分別為42樓至50樓各樓層全層，以及收購交易廣場平台1樓101至102舖，以及平台2樓201-202舖，及204至205舖。

港交所指出目前已佔用部份第一期物業部份樓層作辦公室。

港交所預期交易在簽定買賣協議後12至18個月內，分階段完成收購各項第一期物業。同時預期在今年9月1日或之後完成收購平台物業，惟須視乎賣方能否交付平台物業空置管有權而定。

港交所表示，置地已同意支付4億元以進行交易廣場若干部份及其周邊範圍，以及平台物業的優化工程。

港交所指出紮根交易廣場近40年，稱今次收購交易為港交所提供一個難得的戰略投資機會，購入交易廣場的相關樓層作為其永久辦事處，並彰顯香港交易所支持香港作為國際領先金融中心發展的長期承諾。

港文所又指出，交易廣場是位處香港中環核心商業區的優質甲級寫字樓，眺望維多利亞港，並享有便捷交通連接，亦是香港金融大會堂的所在地，以及舉辦香港新股上市活動及其他重要金融相關會議和展覽的地點。連同相關優化項目工程，本收購交易將有助香港交易所作為香港重要的金融市場基礎設施，滿足集團的長期業務發展和營運需求，進一步促進香港交易所與持份者的聯繫，並反映香港交易所作為全球交易所的地位。今次收購交易為香港交易所提供一個長久的辦事處地點，將有助提升香港交易所應對不同房地產周期的韌性，讓香港交易所可以受惠於擁有自置物業資產所帶來的最大效益和價值，並同時繼續透過租用交易廣場若干樓層來維持其營運的靈活性。將有助香港交易所節省長遠租金開支。