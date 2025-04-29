特步國際(1368)受惠內地對體育及健身產業支持　繼續反彈｜彭偉新

特步國際專注於運動鞋及服裝市場，擁有強勁的品牌影響力，其中跑步鞋為核心產品，尤其在中國馬拉松賽事中表現出色，集團產品的市場佔有率持續上升。運動鞋及服裝行業整體正處於復甦階段，消費者需求逐步回暖，尤其是在健身及戶外活動的推廣下，市場潛力顯著。



根據市場預測，特步國際2025年總收入將超過144億元人民幣，年增長率可達6.4%。市場普遍相信，集團的電商渠道增長尤為顯著，預計增幅將超過20%，反映出消費者對線上購物的偏好持續上升。此外，特步旗下的索康尼品牌在跑鞋市場的增長超過40%，顯示出品牌力的提升及消費者信任度的增強。儘管面臨激烈的市場競爭及宏觀經濟的潛在風險，但健康生活方式的推廣及新產品的持續推出，將進一步推動行業的長期增長。

隨著內地全民健身計劃的推行，預計將進一步促進運動鞋及服裝的需求增長。政府對體育基礎設施的投資將提升消費者的運動參與度，進而增加對運動產品的需求。未來三年內，隨著政策的支持，特步的預期收入將實現穩定增長，特別是在電商及線下零售渠道的發展上，將為公司帶來新的增長動力。

特步國際(01368)於去年11月27日至今年4月28日期間的資金流狀況。（圖１）

特步國際的機構投資者持股比率為16.23%。自去年11月27日至今年4月28日期間，股價錄得0.76%的跌幅，該期間共錄得4.87億港元的資金流入，其中大戶佔3.96億港元，散戶則佔0.91億港元（見圖1）。大戶對散戶資金流比率為4.4比1，同期大戶投資者的持倉比率最高曾升至19.65%，最低曾跌至-3.79%；截至4月28日，持倉比率為11.63%，反映出大戶投資者的資金動力正在改善，或將在大戶資金的推動下繼續反彈。

特步國際的股價在上個交易日以5.24港元收市，全日上升0.34港元或6.94%。集團過去5年的平均Beta值為0.84，顯示系統性風險低於大市。52周最高位曾見7.13港元，最低位則為4.15港元。以現價5.24港元計，特步國際的股價較50天線高出0.87%，但較200天線低1.28%，反映出股價仍然處於低位附近，未見估值過高的問題。即使上個交易日股價急升接近7%，仍未出現見頂的跡象。尤其是股價自去年1月低位3.00港元見底上升，並一度升至去年10月的高位7.13港元後，走勢形成見頂回落，並出現一浪低於一浪的格局，更在4月9日跌至低位4.46港元，剛好回調了整個升浪的61.8%目標。由於股價已先行反彈，加上9天RSI也已成功從30以下水平反彈，顯示出股價有見底的跡象。

投資者可在股價返回5.20港元水平時買入。若以整個自高位7.13港元開始形成的跌浪總跌幅為基礎，將61.8%作為反彈目標，股價有望升至6.20港元水平。只要股價能穩定在20天線4.95港元以上，投資者可以繼續持有，期待股價進一步上升至目標價6.20港元；若失守4.95港元，則應考慮止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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