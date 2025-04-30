中國聯通(0762)股價逐步回穩　有望在大戶追捧下延續升勢｜彭偉新

中國聯通在新公佈的2025年第一季度業績中顯示出穩健的增長步伐。集團總營收達1033.54億元，同比增長3.9%；服務收入達90.88億元，增長2.1%。淨利潤為56.06億元，增長5.6%。雖然EBITDA為26.06億元，同比下降2.1%，這主要受到較高的折舊費用及非經常性收益減少的影響。儘管EBITDA邊際有所收縮，但整體業績仍符合市場預期，顯示出穩定的經營能力。業績亮點主要體現在雲計算和數據中心業務的快速增長，其中雲收入同比增長18%，達到197億元，而數據中心收入增長8.8%，達到72.2億元。此外，集團在智能服務業務上也實現了14%的增長，顯示出對AI及數字化轉型的重視。這些因素預示著中國聯通在未來將持續受益於科技需求的上升，為集團帶來新的增長機會。



中國聯通的資本開支主要集中於雲計算和數據中心的擴張。不過，管理層打算減少整體資本開支，以提升現金流和利潤，並將資金重點轉向增長潛力更大的智能計算和數字化服務領域，確保集團的資本開支得到合理利用。集團把業務的焦點聚焦於AI應用和雲端服務，這些部門預計將帶來顯著的貢獻。特別是雲收入在第一季度增長了18%，顯示出強勁的市場需求。未來一年，這些業務預計將持續推動營收增長，並成為公司主要的增長動力之一。

中國聯通上個交易日以8.86港元收市，全日上升0.07港元或0.80%。集團過去5年的平均Beta值為0.51，顯示系統性風險低於大市。52周最高位曾見11.56港元，而最低位則見5.81港元。以現價8.86港元計，中國聯通的股價較50天線低1.66%，不過，現價則較200天線高出20.37%。這反映出走勢已由之前的長期積弱轉強，但近期股價回調至50天線水平，未出現估值偏高的明顯下跌壓力。

中國聯通(00762)於去年11月28日至今年4月29日期間的資金流狀況。（圖１）

自去年11月28日至今年4月29日期間，中國聯通股價錄得1.25%的升幅，期間共錄得30.82億港元的資金流入，其中大戶佔22.13億港元，而散戶則佔8.69億港元。大戶對散戶資金流比率為2.5比1，反映出大戶投資者仍然主導後市走勢。同期，大戶投資者的持倉比率最高曾升至18.4%，最低曾跌至-5.71%；截至4月29日，持倉比率為9.06%。資金流向顯示大戶投資者再度入市，並在大戶資金動力轉強的情況下，繼續有推動股價向上的機會。

中國聯通股價於去年8月再次跌至6.26港元的低位後，開始逐步回升。特別是在9天RSI由30以下水平反彈的帶動下，股價形成了一浪高於一浪的走勢。股價一度升至今年2月24日的高位11.56港元後回調，並於今年4月7日跌至低位7.85港元，剛好回調至整個前升浪總升幅的61.8%目標。在這一回調期間，9天RSI也跌至30水平後即時反彈，顯示出股價回調有望見底。隨著股價回升並重返20天線，特別是MACD已形成牛差距，9天RSI重返57水平，走勢可能繼續轉強。

投資者可以在8.90港元以下水平買入。若以整個回調幅度的61.8%作為反彈目標，股價有機會升至10.20港元。只要股價能穩定在20天線以上，後市有望進一步升至10.20港元的目標。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。