小米集團 (1810) 續受惠「人、車、家」生態系統的整合｜彭偉新

小米集團目前的業務主要涵蓋智能手機、物聯網（AIoT）、互聯網服務及電動車（EV）四大部分。根據報告，智能手機業務在2025年第一季度的收入預計同比增長約7%，市場份額重新回到中國第一，顯示出強勁的增長動能。物聯網業務受到國家補貼政策的推動，預計同比增長51%，成為公司業務中的亮點之一。



整體收入方面，智能手機、AIoT和互聯網服務合計占據約70%的收入，其中智能手機業務貢獻約40%，AIoT和互聯網服務分別占20%和10%。至於去年才正式營運的電動車業務，雖然目前仍在擴張階段，但預計將在未來幾年內對總收入貢獻顯著，市場預期電動汽車在2025年的收入預測約為188億元人民幣。

集團的亮點在於其整合的生態系統，特別是「手機+AIoT+電動汽車」的策略，這不僅提升了品牌價值，還促進了各部門之間的協同效應。此外，小米在AI技術的布局加速，推出的AIoT產品如智能家電和新型手機也受到市場的廣泛認可。公司更發展自身開發的AI大模型，為未來增長奠定堅實基礎。小米集團的多元化業務和強勁的市場表現，使其在技術和消費電子領域中持續保持競爭力。

小米集團－Ｗ(01810)於去年12月6日至今年5月9日期間的資金流狀況。（圖1）

市場預期小米集團2025年全年的每股盈利可達1.49元人民幣，按年上升40.0%；至於2026年的每股盈利更可能增加25%至1.87元人民幣。以現價計算，這相當於2025年及2026年預測市盈率分別為32倍及25.6倍。目前市場上共有32位分析師對小米集團進行調研，目標價的中位數為62.00港元，以現價51.35港元計算，仍有接近20%的升幅。

截至上周四，小米集團的機構投資者持股比率為22.56%。自去年12月6日至今年5月9日期間，股價錄得1.84%的升幅，該期間共錄得340.87億港元的資金流入，其中大戶佔354.11億港元，而散戶則錄得13.19億港元的資金流出。大戶對散戶的資金流比率為26.8:1，反映股價的推動主要依賴於大戶投資者的支持。同期，大戶投資者的持倉比率最高曾升至12.1%，後回調至最低-3.31%；截至5月9日，持倉比率為1.94%，顯示整體大戶資金流動正在改善。

小米集團股價自今年2月及3月形成的小型雙頂走勢後，曾一度跌至低位36.45港元。9天RSI曾重返30以上，並在4月時MACD形成了牛差距，並重返0以上，顯示股價上升動力有所增強。由於股價在上周五已企穩在50天線以上，並未失守支持，投資者可以考慮在51港元水平買入，目標上望之前雙頂走勢的頂部58.50港元作為短期主要阻力。如未能企穩在50天線，並進一步失守之前的低位49.50港元，則應先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。