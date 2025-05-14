華虹半導體(1347)受惠AI發展　及新產品需求增長｜彭偉新

華虹半導體專注於晶圓代工服務，主要生產8吋和12吋晶圓，並擁有多條生產線，應用於功率管理IC（PMIC）、模擬電路及邏輯芯片等。集團最近公佈了2025年第一季度的業績，季度收入為5.41億美元，同比增長17.6%。雖然顯示出集團在市場需求回暖下仍能保持良好的增長勢頭，但毛利率僅為9.2%，略低於市場預期，反映出在成本控制上存在挑戰。經營利潤率轉為負值，為-7.8%，主要受新廠房折舊和高昂的運營成本影響。



儘管短期內面臨毛利壓力，但市場對集團的長期前景仍然看好。主要原因在於AI及電動車需求的增長將為公司帶來新的機會，此外，隨著12吋晶圓產能的提升，集團預計在未來幾個季度內能改善產能利用率，進一步提升收入。市場對集團的整體前景持樂觀態度，主要基於三點：市場對AI產品需求的提升、新產品線的強勁潛力，以及擴大的客戶基礎。

在AI領域，華虹半導體的潛力顯著。隨著全球對人工智慧技術需求的不斷上升，公司得以受惠於此趨勢。AI應用對半導體的需求將持續增長，特別是在數據中心與邊緣計算方面。這一需求的提升將直接推動對高效能晶片的需求，進而促進華虹的收入增長。此外，集團的功率管理IC（PMIC）和模擬電路產品在AI應用中扮演重要角色，這些產品的市場需求預計將在未來幾年內顯著增長，幫助提升集團的市場佔有率和改善毛利率。

集團的新產品線，特別是在12吋晶圓技術上的創新，顯示出其增長潛力的強勁。新推出的產品能夠滿足市場對高效能和低功耗解決方案的需求，尤其在電動車和工業應用方面。隨著新廠投入運營，預計將推動產能提升，並在2025年達到40kwpm的產能水平，這將為華虹帶來可觀的收入增長。分析指出，這些新產品不僅能拓展集團的客戶基礎，還能吸引更多高端客戶，進一步鞏固其市場競爭地位。

隨著12吋晶圓產能的提升，集團預計在未來幾個季度內能改善產能利用率。（資料圖片）

隨著業務擴張，華虹半導體的客戶基礎也在穩步增長。有券商指出，華虹已成功吸引多家國內外大型企業成為合作夥伴，這些企業對公司產品的需求不斷增加，特別是在5G和物聯網領域。這一擴展不僅提升了集團的市場競爭力，還為未來的增長奠定了基礎。多樣化的客戶基礎使集團能降低對單一市場的依賴，從而在市場波動中保持穩定性。

華虹半導體的股價在業績公佈後遭到市場拋售，失守保歷加通道中軸，一度跌至低位30.60港元。幸好未跌穿保歷加通道的底部支持，同時9天RSI亦未失守30的主要支持，顯示此次下跌似乎只是回調，而非長期走低。投資者可以等待股價回升至保歷加通道底部約31.20港元時再考慮買入，預期股價在完成回調後，隨著市況回穩，有機會達到市場上17位分析師所給予的目標價中位數35港元。然而，如果股價跌破30港元，則需先行止蝕離場。

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【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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