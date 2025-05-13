京東方精電(0710)料可受惠海外業務佔比升至50%以上水平｜彭偉新

京東方精電專注於車載顯示屏及智能系統解決方案，隨著電動車和智能駕駛技術的快速發展，預計在中短期內將受益於市場需求的強勁增長。根據預測，集團的車載顯示業務在2024年將實現35%的收入增長，並計劃在2025年前將海外業務比例提升至50%以上。此外，京東方精電將持續擴大系統產品線，包括智能座艙和AI應用，以穩定收入來源。隨著技術不斷升級，特別是在AI和智能座艙方面的持續投資，京東方精電將進一步鞏固其市場領導地位，並利用越南新廠的產能提升，改善毛利率，以應對日益激烈的市場競爭。



集團在全球車載顯示市場中佔據領導地位，這一地位源自其強大的技術能力和市場佈局。京東方精電專注於高品質顯示技術的研發，尤其是在TFT-LCD和OLED等高端顯示產品方面，持續保持技術創新。報告指出，京東方精電的市場份額高達20%以上，使其在全球競爭中占據優勢。隨著電動車和智能駕駛的普及，車載顯示需求持續增長，京東方精電憑藉技術優勢和品牌影響力，能夠在迅速擴展的市場中獲得更多商機。

目前有7位分析師對京東方精電進行調研，給予的目標價中位數為7.73港元。（資料圖片）

此外，集團擁有一支高素質的研發團隊，專注於顯示技術的創新和應用。公司持續投入大量資源於技術研發，並與多所高校和科研機構合作，推進新技術的開發及商業化應用。例如，在OLED和Mini LED技術方面，京東方精電已經取得多項專利，並成功推出多款高端顯示產品，這不僅提升了產品競爭力，還能滿足市場對高品質顯示的需求。公司的研發能力使其能快速響應市場變化，推出符合客戶需求的定制化解決方案。

集團的海外市場擴展策略是其未來增長的重要推動力。公司已在亞洲、歐洲和美洲等地建立了穩定的客戶基礎，計劃在2025年前將海外業務比例提升至50%。這一策略不僅能分散市場風險，還能利用不同地區的市場機會。報告顯示，京東方精電在國際展會上的參展和合作，提升了品牌知名度並吸引了大量潛在客戶。通過與當地企業的合作，京東方精電能夠更好地適應當地市場需求，進一步增強競爭優勢。

在2024年的財報中，京東方精電實現營收134.49億港元，同比增長25%。然而，淨利潤卻下降至39.1億港元，同比下降18%。毛利率因原材料成本上升和市場競爭加劇而減少，報告顯示2024年毛利率為15.1%。這些數據反映了公司在增長的同時，也面臨著成本壓力和利潤挑戰。預計2025年的整體業績將持續增長，營收將達152.03億港元，增長21%。隨著公司在智能駕駛和電動車領域的持續投入，系統業務預計將增長20-30%。

目前有7位分析師對京東方精電進行調研，給予的目標價中位數為7.73港元，較上個交易日的收市價5.96港元仍有接近30%的上升空間。投資者可以在5.90港元水平買入。股價在今年2月兩次升至8.05港元見頂後持續下跌，並在4月9日低位4.28港元後見底反彈。股價成功收復20天線阻力後，9天RSI亦升破70，預期股價將繼續反彈。如果按前跌浪的61.8%作為反彈目標，股價有望回升至6.60港元。只要股價企穩在跌浪的38.2%反彈目標5.70港元，則暫時無需止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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