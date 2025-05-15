京東健康(6618)受惠整體醫療健康行業快速成長｜彭偉新

京東健康是一家內地領先的互聯網醫療平台，業務涵蓋醫藥電商、醫療服務和健康管理，依托京東集團的強大供應鏈和物流體系持續增長。短期內，受益於流感疫情導致的藥品需求上升和用戶流量增長，第一季業績表現超出預期，顯示出強勁的收入增長。中期來說，集團的營養產品和醫療設備銷售將持續保持穩定增長，廣告收入也有望提升。長期而言，京東健康的人工智能和全渠道投資將進一步增強其競爭優勢，助力業務擴展。集團的業務主要可分為三大類別：醫藥電商、醫療服務及健康管理。



內地的醫療健康行業正處於快速增長階段，市場規模預計在2025年將達到數萬億人民幣。隨著人口老齡化和健康意識的提升，需求持續增加。此外，政策支持和技術進步也促成了行業的蓬勃發展。儘管內地市場規模快速增長，但市場整體競爭仍然激烈，特別是在醫藥電商和在線醫療服務領域。原創藥品銷售逐漸成為競爭的重點，京東健康透過與製藥公司合作來提升市場佔有率，原創藥品銷售在集團內的佔比達30%，有助於提升毛利率及穩定整體利潤率。

市場預期集團首季受流感疫情影響，藥品需求顯著上升，第一季業績強勁，收入同比增長25%至166.45億元人民幣，調整後的經營利潤達到13.08億元人民幣，利潤率提升至7.9%。預計2025年全年藥品銷售將增長超過20%，全年收入可達670.3億元人民幣，按年上升15.3%。不過，毛利率預計將輕微下跌，由2024年的23.3%微降至2025年的23.2%；淨利潤率則預計在2024年急升至7.2%後，2025年會再跌至4.9%。

京東健康(06618)於去年12月11日至今年5月14日期間的資金流狀況。（圖1）

自去年12月11日至今年5月14日，京東健康的股價錄得2.82%的跌幅，但期間共錄得40.76億港元的資金流入，其中大戶佔37.84億港元，散戶佔2.9億港元。大戶對散戶的資金流比率為13比1，顯示大戶資金仍是股價推升的主要力量。同期，大戶投資者的持股比率最高曾升至14.36%，最低曾跌至-1.26%，至5月14日當日為7.44%，顯示大戶資金動力正在改善，預期市場大戶投資者將繼續成為推動股價上升的主要動力。

在股價走勢方面，自2022年12月底的高位90.75港元見頂後，股價持續回落，並反覆跌至去年8月低位19.48港元。隨後，股價開始反彈，形成了一浪高於一浪的趨勢。最近，股價已成功收復20天線，預計將進一步反彈。若以整個跌浪的38.2%作為反彈目標，股價有望上望46.50港元。因此，建議在40港元水平買入，若股價失守保歷加通道中軸36.70港元，則應先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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