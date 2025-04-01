新世界西貢沙下地申興建3幢10層高住宅　料提供280伙、2032年落成

新世界發展（0017）位於西貢一幅現規劃作「道路」用途地皮，提出更改用途為住宅發展，擬以地積比率1.5倍興建3幢樓高10層的住宅大廈，料提供280伙。



據資料指，今次申請屬於西貢沙下丈量約份第 221 約多個地段和毗連政府土地，總地盤面積為9.73萬平方呎，當中政府土地佔2.79萬平方呎，而發展範圍12.3萬平方呎。目前規劃作「道路」用途。

申請人公司董事包括新世界高層

據資料指，今次申請人涉及5間公司，其中一間為保潤有限公司（BOXWIN LIMITED），其公司董事包括新世界首席財務總監兼執行董事劉富强，以及新世界執行董事薛南海等人。而保潤有限公司的股東包括有新世界代理人有限公司。

新世界西貢沙下項目申請改劃為住宅發展，擬建3幢10層高住宅、提供280伙。（城規會資料）

申改為住宅發展 建3幢10層高住宅、提供280伙

申請人提出建議改為住宅發展， 擬以地積比率1.5倍興建3幢樓高10層的住宅大廈，另設1層地庫，預計可提供280伙，總樓面約12.3萬平方呎。另建1幢2層高的住客會所，以及8,137.7平方呎的私人休憩用地，預計2032年落成。

同時，預計可提供88停車位，當中包括75個私家車車位、3個電單車車位，以及10個公眾停車位。

西貢沙下丈量約份第 221 約多個地段和毗連政府土地，總地盤面積為9.73萬平方呎。（城規會資料）

毗鄰自身一幅逾63.82萬呎地皮 2022年獲批建972伙

申請人指出，今次申請地點毗鄰自身一幅逾63.82萬平方呎的「綜合發展區」地皮，於2022年已獲批以地積比率約1.5倍發展建972伙。

又指今次發展的設計特意考慮上述已批准地皮的發展藍圖，以創造協同效應並確保相容性。如今次若上述申請順利獲批，兩項目合共供1,252伙。