美股｜道指早段跌逾百點 聯合健康暴跌18%
撰文：蕭通
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市場對中美關稅戰降溫的興奮情緒減退，美股周四（5月15日）早段下跌，道指暫跌逾百點。 其中，美國最大醫療保險集團聯合健康（UnitedHealth Group）股價暴跌逾18%，暫為跌幅最大道指成份股，有報道指該公司正遭美國司法部調查欺詐。
截至本港晚上10時54分，道指報41,930點，跌120點或0.29%；納指最新報19,016點，跌130點或0.68%；標普500指數報5,877點，跌15點或0.26%。
多隻大型股和成長股下跌，其中Amazon暫跌3.19%、Nvidia挫1.18%、Tesla下滑2.82%。
美國4月零售銷售增幅勝預期 油價跌逾2.6%
數據方面，美國4月零售銷售按月升0.1%，高於市場預期為持平，前值升幅1.4%。另外，美國4月最終需求生產物價指數（PPI）按年上升2.4%，預期為升2.5%。
油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報61.45美元，跌1.70美元或2.69%；倫敦布蘭特期油每桶報64.35美元，跌1.74美元或2.63%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報101,740.52美元、24小時內跌逾1%。
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