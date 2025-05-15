鮑威爾：未來供應衝擊料更嚴峻　聯儲局擬調整貨幣政策框架

美國聯儲局主席鮑威爾（ Jerome Powell ）於5月15日表示，與近幾十年通脹和失業率保持低位相比，美國經濟可能正在進入一個通脹更加波動、供應衝擊更加頻繁的時期，對經濟和央行來說都是艱鉅挑戰。他表示，聯儲局官員正考慮對指導貨幣政策決策的框架進行調整，重要針對就業和通脹的關鍵要素。



圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

鮑威爾出席Thomas Laubach研究會議並致開幕詞，稱聯儲局正重新評估「就業不足」和「平均通脹目標」的表述，以避免將低失業率視為通脹風險信號。

聯儲局對上一次評估貨幣政策框架為2020年，鮑威爾指出，2020年以來經濟環境已發生重大變化，強調新政策框架需適應疫情後通脹更不穩定的新常態，並反映經濟環境變化。

鮑威爾表示，聯儲局可能在8月或9月公布框架調整結果，同時堅持「軟著陸」目標，即在不損害經濟前提下控制通脹。

他又稱，預計美國4月份個人消費支出（PCE）物價指數的升幅將降至2.2%，但仍可能受即關稅帶來的漲價影響。他表示，當前通脹回落反映聯儲局策略的有效性，但關稅等外部因素可能帶來新的不確定性。