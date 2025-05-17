美國聯儲局有何近憂、遠慮？

5月7日，美國聯儲局在貨幣政策決策會議上，決定維持聯邦基金利率不變。這也是去年下半年持續降息之後，美聯儲連續第三次按兵不動。當然在貿易戰不確定因素上升的背景之下，美聯儲的這一決策符合市場的普遍預期。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）在會議後的新聞發布會上表示，美聯儲不必急於調整利率，目前的政策是適度限制的，美國總統特朗普要求降息的呼籲不會影響美聯儲的工作。

今年以來，在特朗普就任後，美聯儲改變此前持續降息的政策趨勢，一直維持利率不變。這也引起特朗普的一再指責，其多次呼籲美聯儲降息，並透露可能讓鮑威爾提前「下課」。鮑威爾也多次表示會保持美聯儲貨幣政策的獨立性，不會聽命於特朗普的指手畫腳。貨幣政策委員會一致通過的利率決議，表明此次決議並非鮑威爾一人之力，而是美聯儲集體的看法。

當然，在市場巨幅波動的背景之下，特朗普也曾表示不會尋求立刻讓鮑威爾「下課」，似乎放緩了立場，以安撫市場。此次美聯儲繼續選擇維持政策不變，在外界看來，有着和特朗普繼續對抗的意味，似乎鮑威爾「扳回一局」。

特朗普4月17日發表帖文批評鮑威爾，批評他經濟減息減得太晚。（Truth Social網站截圖）

當然，促使美聯儲一致決定維持不變的主要還是美國經濟的現狀，並非給特朗普「拆台」。拋開美聯儲與新一屆美國政府之間的分歧，就經濟基本面來看，袖手旁觀可能仍是美聯儲當前的最佳選擇。

一方面，雖然美國經濟一季度出現按月收縮的不利局面，但4月份的消費和就業數據仍然表明經濟增長仍然具有韌性。美國勞工部公布數據顯示美國4月非農就業人口增加17.7萬人，預期13萬人；4月失業率為4.2%，較3月持平。這意味着特朗普關稅措施尚未對經濟帶來實質的影響，美元和資本市場的波動更多反映了市場預期的改變。4月份的ISM服務業指數為51.6，美國綜合PMI為50.6，均高於50的擴張與收縮分界線。這表明經濟活動仍在繼續，儘管增速有所放緩。

對於美聯儲政策目標的另一個重要指標通貨膨脹情況而言，美國3月CPI按年上漲2.4%，低於市場預期的2.5%；核心CPI按年上漲2.8%，低於市場預期的3%。從美聯儲關注的美國個人消費支出（PCE）價格指數來看，剔除能源和食品價格的核心指數在3月按年上漲2.6%，依然高於2%的目標水平。由於美國企業為避免關稅而加大商品進口，今年第一季度，美國GDP按月按年率計算萎縮0.3%，為2022年來的首次。

2017年11月2日，美國華盛頓白宮，時任總統特朗普（Donald Trump，左）在與獲他提名的聯邦儲備局主席鮑威爾（Jerome Powell，右）舉行會面。（Reuters）

對於美國的經濟和通脹情況，美聯儲在3月聲明新增表述「經濟前景的不確定性有所增加」之後，在5月聲明中進一步升級，指出「經濟前景的不確定性進一步增加」。其認為高失業和高通脹的風險都有所上升。就此而言，通脹下降緩慢和經濟需求較強的現狀，使得美聯儲並沒有降息的必要性，在對經濟走弱趨勢有所放緩的情況下，對通脹的關注更多。

不過這種關注更多是短期的。雖然市場普遍預期短期內，受到關稅衝擊，會推高通脹，但能源價格持續走低，需求不穩，都會緩解通脹壓力。鮑威爾也談到未來通脹影響的不確定性。德銀認為，儘管關稅政策可能推高通脹，但油價下跌帶來的通縮壓力在一定程度上抵消了關稅的影響。更重要的是，油價下跌增加了市場對降息的預期。德銀指出，這一變化對市場極為有利，因為降息預期的升温有助於提升風險資產的吸引力。與此同時，美國政府關稅政策出現軟化，貿易保護主義傾向減弱，這或許意味着進口和通脹的直接衝擊可能並不像4月初特朗普宣佈「對等關稅」時所預計的那麼大。

鮑威爾此次再次強調了特朗普關稅政策不確定性對經濟走向的影響。這應該是中長期其更為擔心和苦惱的問題。他表示，特朗普政府在貿易、移民、財政政策和監管等領域的政策變化仍在不斷演變，其對經濟的影響仍然「高度不確定」。他還補充道，美聯儲完全有能力等待更多明朗訊息後，再調整其立場。鮑威爾坦言，特朗普的關稅政策超出了他們的預期，如果關稅維持在當前水平，可能會導致經濟增長放緩，並可能導致長期通脹上升，使美聯儲實現目標的時間點至少推遲到明年。不過，鮑威爾也指出，美國正在進行的貿易談判可能「明顯改變局勢」。

圖為2025年5月7日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

目前，這種不確定性實際上正在影響市場的預期，也使得資本撤離美國市場，並拖累美元走弱。這些表明美國經濟前景並不樂觀，而這其實意味着美聯儲距離降息不會等待太久。而當前美聯儲選擇維持利率不變，保持利差，其實有利於美元和美國資本市場的穩定。這實際上表明，美聯儲看似保持獨立，實際上卻和特朗普一樣，傾向於華爾街的利益。

當然，這會給特朗普政府帶來更多壓力，因為其不得不承擔更多的政府融資成本。安邦智庫（ANBOUND）的資深研究學者認為，華爾街威脅和壓力，還是很大的。華爾街不需要減息，希望美元資產穩定。經濟趨勢則需要減成本，這就有矛盾了。那麼，長期來看，特朗普其實並不需要撤換鮑威爾，就能憑藉美國經濟走緩而迫使美聯儲降息。

雖然鮑威爾談到了「滯脹」的風險，但如果考慮特朗普貿易戰節奏的放緩，高通脹的風險實際上有所緩和，反而未來經濟放緩的壓力更大。因此，特朗普的不靠譜政策讓美聯儲無所適從，不得不冷眼旁觀，但其實特朗普和鮑威爾實際上都在擔心一件事，即美國經濟放緩的前景。未來通脹和經濟走向趨於一致，走向同步放緩的趨勢。這實際上給美聯儲決策減輕了難度，也意味着未來降息的態勢會越來越明朗。這也是為何特朗普關稅政策不斷反覆的情況下，市場仍然預計美聯儲年內會降息的主要考慮。

最終分析結論：

美聯儲日前決定維持利率不變，對當前的混亂局面袖手旁觀。特朗普政策不確定性使得美聯儲難以給出明確的態度。雖然通脹問題短期更為突出，但實際上美國經濟放緩才是美聯儲和特朗普更為擔心的長期趨勢。因此，未來美聯儲降息的可能性會越來越大。

本文原載於2025年5月11日的安邦智庫每日金融欄目

