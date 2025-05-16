中遠海運港口(1199)受惠中美貿易關係暫紓緩　股價續反彈｜彭偉新

中遠海運港口主要從事集裝箱碼頭的管理與運營，提供裝卸及相關服務，並投資全球港口基礎設施。集團透過整合資源與技術，致力於提升運營效率，以應對全球貿易需求的變化，並積極拓展海外市場以提升競爭力。儘管美國總統特朗普向全球多個貿易夥伴徵收關稅，市場擔心這會影響全球貿易量，特別是對中國商品徵收145%的關稅幾乎中斷了中美之間的貿易往來，導致市場對相關航運股和碼頭股非常看淡。然而，隨著中美雙方貿易代表會面並發表聯合聲明，將大幅徵收關稅的時間延後90天以商討最終解決方案，航運相關股份在本周大幅飆升。



隨著中國與美國貿易短期內得以恢復，集團旗下子公司透過調整收費策略，適度提高需求高峰時段的運費，預期可直接帶動收入增長10%。此外，集團的港口正在進行技術升級，採用新型自動化設備和數字化管理系統，以提升運營效率。這不僅能降低成本，還能加快貨物處理速度，進一步增強客戶滿意度。集團還積極尋求與全球主要港口及物流公司的合作，以擴大市場份額和全球佈局。相信透過併購，不僅增強了港口的地理覆蓋範圍，還提升了運營能力和服務範圍。通過整合資源和技術，促進協同效應，港口能更有效應對全球貿易變化，提升集團在港口業務上的影響力及競爭力。

中遠海運港口(01199)於去年12月12日至今年5月15日期間的資金流狀況。（圖１）

中遠海運港口的機構投資者持股比率為12.06%。自去年12月12日至今年5月15日期間，股價僅錄得1.32%的升幅，顯示股價維持反覆走勢。不過，該期間共錄得1.12億港元的資金流入，其中大戶佔0.71億港元，散戶佔0.41億港元（見圖1），反映出大戶投資者仍然是股份主要的資金供應者。大戶對散戶的資金流比率為1.7:1，顯示大戶對股價走勢的影響力將持續，並繼續支持股價向好。此外，同期大戶投資者的持倉比率最高曾升至24.28%，最低曾跌至-14.49%；截至5月15日為8.94%。從圖1中可見，大戶資金流動性隨著大戶投資者的持倉比率回升，反映出更多投資者願意持有中線持股，預期股價將持續向好。

中遠海運港口股價去年6月曾一度反彈，最高升至6.04港元見頂。當股價跌穿20天線及50天線的支持後，加上RSI失守70，MACD失守訊號線，股價便持續形成一浪低於一浪的走勢，最低曾跌至今年4月9日的低位3.71港元，剛好反映美國對中國商品徵收145%的關稅。隨著市場氣氛好轉，股價由低位反彈，成功收復20天線及50天線的阻力，並帶動9天RSI重返70，MACD線升破訊號線，進一步推動股價上升。然而，近期中遠海運港口的股價已升得較急，投資者可考慮等待股價回調至4.50港元水平再進行買入。由於股價已成功突破50天線阻力，投資者可將50天線作為主要支持，一旦失守，應考慮先行止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。