寧德時代在香港的IPO已於周四（5月15日）中午截止認購，預計下周二（5月20日）掛牌。這次集資規模高達310億至410億元，肯定是今年以來全球最大規模的IPO。而且中美角力鬥得正酣，美國對華車用鋰電池關稅在下調後仍然接近六成，寧德時代作為中國電池巨頭，這次的發行安排預示着中資企業國際融資、香港國際金融中心的角色乃至全球資本市場格局，可能正步入一個新的時代。



繼深圳A股主要上市後，寧德時代選擇在香港進行二次上市，其H股IPO計劃發行約1.18億股，用於支持匈牙利設廠等海外擴張，指導價據報為招股價上限的每股263港元。市場反應熱烈，本港券商的孖展認購總額高達2804億港元，超額認購逾119倍。基石投資者包括中石化香港、科威特投資局、高瓴資本、美國的橡樹資本以及意大利阿涅利家族的Lingotto等超過20家機構，合計已鎖定約26億美元的發行份額。

最引人注目的，莫過於寧德時代雖然是全球發售，但只採用美國證券法「S規例」（Regulation S）而不設面向美國合格機構買家的144A條款，意味這次IPO在初始發行階段確將美國境內的投資者排除在外。彭博近日有文章「唱淡」寧德時代的發展前景，看來不只葡萄買不到是酸的。

規模、結構與時代背景交織

香港對上一次逾400億元規模的IPO，要數2021年的快手科技。當時市場對科技股熱情高漲，公開發售超額認購近1200倍，國際投資者亦反應熱烈，但不同的是當年沒有如寧德時代般出於地緣政治考量而用「S規例」。這次作為年度全球最大IPO，卻在結構上明確繞開全球最大的資本市場——美國本土，這令事情變得可堪玩味。

對寧德時代以至中美角力稍有留意，都會對今次安排毫不意外。今年1月美國國防部將寧德時代列入一份黑名單，指控其與中國軍方有聯繫。上個月美國國會議員又去信施壓摩根大通和美國銀行，要求退出寧德時代在香港IPO的承銷工作。面對美國到處留難，寧德時代自然有「S規例」的安排，降低在美法律風險和政治干擾，避免因直接面向美國市場發行而可能觸發的更嚴格監管和潛在制裁。

寧德時代打開門做生意，始終要實現自身戰略目標。這次他們要籌集資金支持全球化佈局，特別是歐洲生產基地的建設，提升國際競爭力。積極引入中東主權財富基金等非傳統西方資本作為重要基石，不但顯示了在當前局勢下，寧德時代可以吸引多元化背景的股東，而且H股的定價仍緊貼其A股水平，顯示了其作為全球電池龍頭的強大市場號召力和議價能力。

美國總統特朗普發起貿易戰，不但令股票市場恐慌式下挫，美元亦一度被大幅拋售。圖為他在2025年5月15日訪問卡塔爾。（Reuters）

一個新模式的誕生？

這次IPO雖然不直接向美國本土發售，但美國機構投資者莫不設有離岸實體，依然可以參與集資。寧德時代因此可以在相對可控的風險下吸納包括美國在內的資金，其順利上市的意義遠超一次普通的融資活動。

最明顯的是，這次為中概股回流或者內地企業來港集資提供了範本，即採用「S規例」國際發售，加上多元化基石投資者支持。而寧德時代在3月已獲中國證監會備案，其主席吳清又明確表態支持優質中概股回歸，並表示將優化相關機制，等如為這種「新模式」提供了堅實後盾。在當前地緣政治格局下，香港必然是中資企業連接國際資本的橋樑。

隨着特朗普政府挑起事端，又不排除要求中國企業退市，不少中概股肯定已內部研究了回流香港的部署。寧德時代的模式很有可能成為參考，尤其是科技和戰略行業的「大cap股」。他們既要對接國際資本，同時又希望降低美國風險，藉着港股通又可以聯通內地市場，此模式吸引力是明顯的。

雙離岸樞紐的崛起

對於香港，國際金融中心的發展是否可以開新一頁，成為「雙離岸中心」？一方面，香港早已是全球最大的人民幣離岸業務樞紐。另一方面，香港可以成為中資企業的重要平台，在一定程度上「離岸於」美國本土監管，但同時吸納包括美元在內的國際資本。美國資金以離岸形式藉着香港投資中國，而港元因為與美元掛鉤，又為其提供了穩定的匯率基礎。香港若能發揮這種「雙離岸」角色，促進資本在不同體系間的有序流動，甚至有望重塑全球資本市場格局——「國際」不再只等如美國，而成為真正的國際。

香港既是中國的國際金融中心，又是國際資本進入中國的門戶，這種雙重身份對美國資本仍具吸引力。圖為財政司司長陳茂波4月30日出席立法會會議。（資料圖片）

正如寧德時代為電動車提供動力，香港也要為新時代的展開提供動力。特區政府既要深化離岸人民幣中心的地位，豐富人民幣計價的投資產品，同時也要成為匯聚美元的資金池，提供具吸引力的美元投資機遇。要同時做到這兩點，香港必然要與中央部委如中證監緊密合作，為中概股回流和兩地市場融合創造更便利的政策環境。

今年會在沙特阿拉伯首都利雅得開設辦事處的港交所，必須加強與中東、東南亞等新興資本市場的聯繫，吸引更多元化的國際資金。正如行政長官李家超周三（5月14日）總結中東之行時表示，中東國家正積極尋求投資中國和香港特區的機會，配合全球經濟重心東移的大趨勢。至於簡化和完善第二上市及雙重主要上市的規則，積極推動人民幣櫃台納入港股通，開發更多跨境投資和風險管理產品，更是已經毋庸贅言的基本責任。