阿里巴巴(9988)多領域AI佈局　構築長期價值應期待｜彭偉新

阿里巴巴上周公佈2024至25年全年業績，集團在「用戶為先、AI驅動」的戰略獲得成果，令到核心業務加速增長，淘天集團收入勝預期，阿里雲收入增長加速至18%，全財年收入突破雙位數增長。集團全年收入為9,963.47億元人民幣，同比增長6%；而經調整EBITA同比增長5%至1,730.65億元人民幣。單看2025年3月份季度，受惠阿里雲及淘天集團的強勁增長所推動，收入同比增長達7%；若剔除大潤發和銀泰因素後，集團整體收入同比增長10%，整體EBITA同比增長36%。

在AI技術快速發展的歷史性機遇下，阿里巴巴持續加大AI基礎設施和技術研發投入，鞏固其全球科技競爭力，並推動業務增長。本季度，阿里雲收入同比增長18%，對外商業化收入增長17%，其中公共雲收入加速擴張，AI相關産品收入連續七個季度實現三位數增長。未來，隨著AI算力需求持續爆發，阿里雲業務有望進一步提速，成為集團核心增長引擎。儘管全球AI供應鏈存在短期波動，但客戶對雲和AI的需求增長具備長期確定性。阿里巴巴將持續投資AI基礎設施，並通過多元化解决方案滿足市場需求，確保技術領先地位。

阿里巴巴在電商業務上進行多項重要部署，重點是提升用戶體驗和商家變現能力。集團致力於擴大AI應用，重構原先基於傳統算法的搜索推薦系統，提升廣告效率和精準度。此外，集團將持續加強對各營銷工具及扶持商家的投入，支持商家提升效率及取得可持續增長。

技術突破與開源生態是阿里巴巴AI戰略的核心競爭力。4月，阿里發佈新一代通義千問大模型Qwen 3，其性能在全球權威評測中位居頂尖水平。截至4月底，阿里已開源200多款AI模型，全球下載量逾3億次，衍生模型數量突破10萬個，成為全球最大的開源模型家族。這一策略不僅强化阿里的技術影響力，還加速行業應用落地。在金融、製造、教育等領域的標杆案例（如工商銀行採用PolarDB數據庫）進一步驗證阿里雲的技術實力，為後續商業化拓展奠定基礎。

AI應用正從互聯網、金融等先發行業向傳統領域加速滲透。本季度，阿里AI産品在養殖、製造業等傳統行業的應用顯著增長，同時中小企業AI採用率快速提升。大中型企業的AI部署也從內部系統向用戶側場景延伸，推動雲和AI服務的深度整合。阿里雲通過標準化解决方案（如低代碼工具）和行業定制化服務，持續擴大市場覆蓋。未來，隨著AI在千行百業的落地，阿里雲有望進一步鞏固其在雲計算和AI服務市場的領先地位。

另外，集團在2025財年向股東回饋約165億美元，當中包括119億美元的股份回購，以及46億美元的現金股息，即每股派末期息0.1313美元及特別股息0.1188美元，較2023至24財年分別增加5.04%及44%（合併計算則為20.5%），加上年內回購令流通股份數目淨減少5.1%，股東回報增幅較2023至24年的財年有明顯的增長，實現阿里巴巴管理層於早前對股東所許下的承諾。隨著集團在電商與雲業務的新部署，在兩強業務結合帶出更大的協同效應下，筆者認為阿里在未來幾年收成期的業績增長更值得憧憬及期待。

至5月16日計算，阿里巴巴的機構投資者持股比率為27.82%。股價自去年12月13日至今年5月16日期間，錄得43.91%的升幅，該期間共錄得621.97億港元的資金流入，當中大戶佔517.79億港元，而散戶則佔104.24億港元，大戶對散戶資金流比率為5比1，反映出大戶投資者仍然在主動買入阿里巴巴的股份，並成為推動股價的主要動力。同期大戶投資者的持股比率最高曾升上8.98%；而最低曾經跌至-5.58%後已由低位逐步回升，至於5月16日當日則為4.43%。

阿里巴巴股價自2024年1月跌至低位見62.98港元後，一度在低位徘徊，並於去年4月再度跌至64.18港元低位後，走勢在2023-24年財年業績公佈後，投資者認同管理層的發展方向，股價波幅便開始擴大，並開始形成一浪高於一浪，最高曾於今年3月7日升上高位見145.90港元。雖然其後由高位回調，並曾跟隨大市在貿易戰開打下，股價一度急跌至4月9日見95.70港元，剛好回調了自2024年1月開始形成的升浪總升幅61.8%回調幅度後，即時見底回升，更曾再度破10天線至50天線的阻力。雖然股價在業績公佈後在投資者獲利所帶動下，股價上周曾跌至120.30港元，不過，並未有失守20天線支持，預期回調走勢已一步到位（見圖1）。

阿里巴巴在AI時代的戰略佈局清晰，技術投入已進入收穫期。短期來看，雲業務反彈和AI商業化加速將驅動業績增長；長期而言，AI驅動的數字化轉型浪潮將帶來持續紅利。當前，市場上共有25位分析師對阿里巴巴進行調研覆蓋，而目標價的中位數為156港元，仍較上周五收市價123.4港元有26.4%的上望空間。投資者可以在125港元水平買入，先行上望前頂145.90港元，升抵後再根據資金流狀況決定是否等股價升抵分析師的目標價156港元。

圖1：阿里巴巴股價技術走勢日線圖中呈現一浪高於一浪走勢

圖2：阿里巴巴－Ｗ(09988)於去年12月13日至今年5月16日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。