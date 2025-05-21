微創醫療(0853)出海業務有望轉強　為推升股價的主要看點｜彭偉新

微創醫療專注於高價值醫療器械的開發與製造，產品涵蓋心血管、骨科及神經介入等多個領域。公司致力於提供創新的醫療解決方案，並利用其強大的研發能力及全球化的銷售網絡推動業務增長。短期內，集團將受益於成本控制及非核心資產的處置，以改善資金流動性。尤其是微創醫療在2024年成功降低了營運成本，導致經營利潤率有所改善。集團在2024年的研發費用同比下降42.9%，顯示公司在資源配置上更加高效。



中期來看，隨著新產品上市及國際市場擴張，預計銷售將持續增長，特別是在心律管理和外科機器人業務方面。集團的出海業務在2024年達到0.96億美元，同比增長84.7%。這一增長主要得益於公司在國際市場的積極拓展，特別是在心血管和骨科領域的產品銷售。隨著國際市場需求的上升，未來的增長潛力可期。

微創醫療(00853)於去年12月17日至今年5月20日期間的資金流狀況。（圖１）

從長期來看，集團的業務多元化及內部協同效應將進一步提升競爭力。持續的研發投入使其能夠推出多項創新產品。2024年，微創醫療的研發費用為2.16億美元，並推出了多款新產品，包括心血管和神經介入領域的創新設備。報告中提到，心脈業務在2024年收入達到1.69億美元，同比增長1.6%，顯示出新產品的市場接受度和銷售潛力。透過過去幾年的努力改善業務，微創醫療在2025年第一季度的業績顯示出明顯改善。營收顯著增長，虧損幅度減少，毛利率小幅上升，表明公司在運營效率和市場需求上均有正面進展。

微創醫療上個交易日以6.59港元收市，全日下跌0.02港元或0.30%。集團過去5年的平均Beta值為0.94，顯示系統性風險低於大市。52周最高位曾見9.61港元，最低位則為4.46港元。以現價6.59港元計，微創醫療的股價較50天線低10.96%，不過，現價則較200天線高出2.87%。這反映整體估值並不算過高，技術走勢上仍然有繼續向好的空間。

微創醫療的機構投資者持股比率為11.91%。自去年12月17日至今年5月20日期間，股價錄得4.04%的跌幅，該期間共錄得4.73億港元的資金流入，其中大戶佔4.28億港元，散戶則佔0.45億港元。大戶對散戶的資金流比率為9.6:1。同期，大戶投資者的持股比率最高曾升至16.07%，最低曾跌至-6.62%，至5月20日當日為0.53%，顯示大戶投資者的資金逐步回流。投資者可以在6.70港元水平買入，按去年10月在9.50港元開始形成的61.8%回調幅度作為支持，只要股價未失守6.40港元的支持，可以繼續觀望，並等待股價按前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，有望上望8.40港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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