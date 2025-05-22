萬國數據(9698)受惠於　內地高性能數據中心的需求增長｜彭偉新

中國數據中心市場正經歷快速增長，主要受益於AI和雲計算需求的持續上升。隨著AI技術的廣泛應用，對高性能數據中心的需求顯著增加，尤其是在AI推理領域。政府對計算能力基礎設施的政策支持旨在提高資本支出效率，並避免重複建設。市場競爭激烈，但領先的數據中心運營商如萬國數據，通過與大型互聯網公司合作，確保了穩定的訂單和收入。預計未來幾年，隨著數字經濟的深入發展，數據中心的需求將繼續增長，推動整個行業的擴張和技術創新。



萬國數據主要專注於中國的數據中心業務，提供存置、管理託管及雲端解決方案，並在主要一線城市擁有市場領導地位。短期內，AI推動的基礎設施需求將促進業務增長，特別是隨著客戶對GPU需求的上升。中期來看，隨著公司資產的REITs化及C-REIT發行，將改善財務槓桿，支持擴張計劃。長期而言，隨著中國政府對計算能力基礎設施的政策支持，萬國數據有望受益於行業整合及資本支出效率的提升。

萬國數據 (09698)於去年12月18日至今年5月21日期間的資金流狀況。（圖１）

萬國數據上個交易日以28.0港元收市，全日上升2.55港元或10%。集團過去5年的平均Beta值為0.28，顯示系統性風險遠低於大市。股價52周最高位曾見48.9港元，最低位則曾見7.23港元。以現價28.0港元計，萬國數據股價較50天線高出6.95%，另外，現價亦較200天線高出25.14%。這顯示整體估值並不算過高，技術走勢上仍然有繼續向好的空間。

在資金流分析方面，萬國數據的機構投資者持股比率為32.72%。自去年12月18日至今年5月21日期間，雖然股價錄得2.55%的跌幅，但該期間共錄得33.04億港元的資金流入，其中大戶佔26.74億港元，散戶則佔6.3億港元（見圖1）。大戶對散戶的資金流比率為4.2:1，反映出大戶投資者仍然是主導走勢的投資者。同期，大戶投資者的持股比率最高曾升至23.43%，其後曾一度跌至4.89%，但逐步由低位反彈。至於5月21日，該持股比率已返回9.43%。如果該持股比率繼續反彈，將反映出大戶投資者對萬國數據的長線部署愈來愈高，這將有助股價進一步向好。

萬國數據 (9698) 日線圖技術走勢。（圖２）

在股價技術走勢方面，萬國數據股價於去年10月一度跌至18.04港元見底反彈後，於同年11月再度下試17.42港元，才正式見底回升。股價在成功升破10天線至50天線阻力後，形成了一頂高於一頂的走勢，並在今年2月成功升至最高位48.90港元。不過，隨著9天RSI升破70水平後見頂回落，而MACD跌穿訊號線，形成了熊差距，股價持續回落，並在今年4月跌至最低位17.00港元。幸好股價未有進一步下跌，且在9天RSI重返30以上及MACD升破訊號線後形成牛差距，股價成功反彈。雖然曾一度在28.35港元受制於50天線，但整體技術走勢未有轉差。只要股價能進一步上升並突破前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標29.50港元，股價仍然可以上試前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標36.90港元。投資者可以在升破前頂28.35港元時買入，目標上望36.90港元；若股價跌穿20天線25.20港元則需先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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