政府即日起接受公司申請遷冊　AXA安盛將成首批響應企業

政府今日(23日)宣布，即日開始接受公司遷冊申請，在香港以外地區成立的公司可向公司註冊處申請遷冊來港，機制可減省複雜昂貴的司法程序，讓經遷冊公司保留其在法律上的法人團體身份，令公司業務得以延續。同時，遷冊申請人須符合公司背景、誠信、對成員及債權人的保障和償付能力等規定。



銀行及保險業需先接受金管局或保監局評估

基於保險業和銀行業的規管考慮，非香港成立的獲授權保險人或認可機構、認可機構的控股公司或核准貨幣經紀，在向公司註冊處提出遷冊申請前，須先聯絡保險業監管局或香港金融管理局，以接受事先評估。

AXA 安盛香港及澳門宣布，根據香港特別行政區政府新引入的公司遷冊制度，安盛保險（百慕達）有限公司計劃在監管機構批准後，將註冊地由百慕達遷冊至香港。遷冊過程不會影響該公司的法律實體之持續性、組織架構或日常運作。因此該公司對保單持有人、分銷商或業務夥伴的現有權利和義務均不受影響，所有現行協議和承諾將繼續有效。該公司擬在完成遷冊後更名為安盛金融保險（香港）有限公司。

安盛保險。（資料圖片／梁煥敏攝）

將更名為安盛金融保險(香港)

作為首批遷冊回港的保險公司之一，這項策略性決定充份體現了AXA安盛對區內客戶的堅定承諾，並展現了公司全力支持鞏固香港作爲國際領先金融中心的決心。

AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示:「我們很榮幸成為首批遷冊回港的公司之一。此舉不僅是一項行政改變,更是我們進一步扎根香港的重要里程碑,同時簡化了匯報和監管流程。我深信,這將為 AXA 安盛提供策略優勢,使我們在這全球最具活力的市場之一實現長遠成功。憑藉香港穩健的金融生態系統及其不斷擴展作為區內保險樞紐和全球風險管理中心的地位,我們期待把握區内的發展機遇,並在未來取得更大的成功。」