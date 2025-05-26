百勝中國(9987)股價再返回前底支持　有望強力反彈｜彭偉新

內地餐飲行業正處於復甦階段，自2025年初以來，消費需求顯著回暖，而四月和勞動節的同店銷售增長分別達到1%和5%，顯示出環境有所改善。儘管投資者對消費者支出持謹慎態度，但整體市場對未來增長持樂觀態度。行業受益於國內經濟復甦，尤其是在假期期間，消費者信心逐步增強。對於百勝中國等飲食股來說，相信有更大的發展空間。



百勝中國是中國最大的快餐及休閒餐飲運營商，擁有肯德基和必勝客等知名品牌。公司專注於快速服務餐飲，提供多樣化的產品，包括漢堡、炸雞、意大利披薩和咖啡。面對競爭加劇，公司不斷擴展門店並調整策略，以吸引更多消費者。預計未來將開設1,600至1,800家新店，這些新門店主要以小型門店為主，平均銷售額佔整體的50-60%。

百勝中國上日以332.6港元收市，全日上升1.00港元或0.30%。以現價計，相當於過去12個月的追蹤市盈率約17.7倍，市場給予集團的預測市盈率為16.8倍，較追蹤市盈率低。市場預期集團未來年的市盈率增長率將達到1.22倍，而過去5年的平均Beta值為0.26，顯示出系統性風險低於大市。股價在過去52周最高曾見421.4港元，最低則為225.2港元。以現價計，百勝中國的股價較50天線低10.59%，且較200天線低4.96%，目前股價仍處於較低水平，未見偏高情況。

截至5月23日，百勝中國的機構投資者持股比率為93.16%。自去年12月20日至今年5月23日，股價雖然錄得12.13%的跌幅，但該期間卻錄得19.99億港元的資金流入（見圖1），反映出投資者趁股價回調期間進行低吸納。其中，大戶佔17.25億港元，散戶佔2.73億港元。大戶對散戶的資金流比率為6.3:1，顯示大戶投資者明顯佔據大部分資金流入。同期，大戶投資者的持股比率最高曾升至25.21%，最低跌至-2.67%，隨後反彈至5月23日的2.92%，顯示出大戶投資者的持股比率正在改善，將有利於股價的未來走勢。

百勝中國(09987)於去年12月20日至今年5月23日期間的資金流狀況。（圖１）

百勝中國的股價於去年7月跌至最低位225.2港元後，在9天RSI出現一底高於一底的牛背馳後，股價隨之反彈。股價於今年3月19日最高升至421.4港元後，便開始反覆波動。隨著關稅戰的開打，股價於4月7日以大型下跌裂口跌穿保歷加通道中軸，曾一度跌至324港元後反彈。但未能收復保歷加通道頂部，近日再跌至保歷加通道底部330港元。幸好股價未失守前底位，且9天RSI仍未跌至30，顯示出走勢有望獲得支持。只要股價未跌穿320港元的支持，預期股價將作出反彈，並再次試探4月7日的下跌裂口底部。投資者可以考慮在330港元水平買入，目標上望376港元。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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