名創優品(9896)有望進一步推升毛利率　助推升估值｜彭偉新

名創優品是一家專注於生活用品的零售商，最初以廉價生活用品的銷售逐漸發展至今日，以提供高性價比的商品而聞名。所銷售的產品包括小型電器、小型掛件裝飾品、家居用品，甚至香薰等。為了令整體產品更受顧客歡迎，近期公司策略轉向提升店鋪質量，強調關鍵知識產權（IP）和產品深度，預計在2025年將改善中國市場的同店銷售增長。此外，隨著新IP如《史迪奇》的推出，以及四月和勞動節假期的銷售表現，同店銷售增長有望回升。特別是集團為了在全球擴張品牌影響力，將持續推動業務增長，並在環球市場建立多個銷售點，提升當地採購比率至40%，以降低對中國供應鏈的依賴及控制關稅風險。



集團去年全年收入為169.94億元人民幣，按年上升1.22倍，經營溢利上升1倍至32.96億元人民幣，股東應佔溢利為26.17億元人民幣，按年上升1.09倍。毛利率方面，由2023年的42.5%提升至44.9%。由於集團在過去幾年持續進行轉型，整體毛利率持續改善，並在加強知識產權的推動下，集團整體收入也持續增長。市場預期名創優品2025年的全年盈利將按年上升6.6%至181.2億元人民幣，並在2026年進一步上升19.7%至216.9億元人民幣。雖然增長幅度會再度減慢，但仍將以高單位幅度增長，有助提升集團的每股盈利，預計在2025年及2026年分別升至2.49元人民幣及3.12元人民幣，兩年的同比增長分別為14.7%及25.3%。預測市盈率分別為16.4倍及13.1倍，與行業中位數相若。

集團去年全年收入為169.94億元人民幣，按年上升1.22倍。（資料圖片）

市場上共有11位分析師對名創優品進行調研，估值範圍由34港元至55港元不等，目標價的中位數為46.20港元。若以昨日收市價42.95港元計算，現價只有7.5%的上升空間。不過，若以11個財務模型計算其合理價，則合理價可達53.6港元，仍較昨日收市價高出24.7%。雖然市場仍然擔心集團的海外業務，尤其是美國部分會受到關稅的影響，但集團已將供應鏈轉為本地化，相信將有助減少整體風險。

名創優品上個交易日以42.95港元收市，全日上升3.15港元或7.91%。集團過去5年的平均Beta值為0.19，顯示其系統性風險低於大市。以現價42.95港元計，名創優品的股價較50天線高出13.56%，且較200天線高出7.94%。短期走勢優於中長期走勢，並且在股價持續反彈期間，未見資金流出。投資者可考慮在42.80港元水平買入，目標上望48.5港元；只要股價能穩定在20天線約40港元水平，則暫時無需止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。