美股｜道指收市跌244點　Nvidia績前跌0.5%　 拼多多再挫半成

聯儲局周三（5月28日）發布上次議息會議紀錄，顯示與會者憂慮關稅令通脹和失業率同時上升，美股至尾段跌幅擴大，道指至收市跌244點，3大指數同挫逾0.5%。另外，市場亦等待AI晶片龍頭Nvidia於收市後公布業績，Nvidia至收市跌0.51%。



圖為2024年11月6日，美國紐約證券交易所(NYSE)，一名交易員戴上支持前總統特朗普（Donald Trump）的帽子。（Reuters）

中概股指數收跌0.71% 恒指夜期低水126點

道指收市報42,098.70點，跌244.95點或0.58%；納指收報19,100.94點，跌98.23點或0.51%；標普500指數收報5,888.55點，跌32.99點或0.56%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數收跌0.71%。其中，阿里巴巴跌2.33%；拼多多再跌4.97%，每股收報97.87美元，跌穿100大關。

恒指夜市期指收報23,132點，跌107點，較恒指收市23,258點，低水126，成交5,243張。

圖為2023年4月26日，手機展示拼多多旗下的電商平台Temu標誌。（Reuters）

GameStop挫一成 特朗普社媒跌近7%

多隻大型科技股下跌，其中Tesla跌1.65%、微軟挫0.72%、Amazon跌0.63%。蘋果則微升0.10%。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）旗下社交媒體公司DJT跌6.77%。迷因股GameStop宣布斥5億美元購入比特幣（Bitcoin）作為儲備，股價跌10.85%。

網路安全公司Okta 雖維持年度收入預測，但提到不確定的經濟環境造成風險，股價下跌近16.16%。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

美元指數徘徊99水平 油價升逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收報99.87，升0.35%。其中，美元兌日圓上揚，於匯市尾市報144.87，升0.38%。

國際油價造好。紐約原油期貨每桶收報61.84美元，升0.95美元或1.56%。倫敦布蘭特期油收報64.90美元，升0.81美元或1.26%

金價變化不大。現貨黃金每盎司最新報3,298.48美元，跌2.23美元或0.07%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格價格最新報107,560.46美元、24小時內約跌2%。