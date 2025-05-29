Nvidia首季收入按年增69%勝預期　盤後股價漲逾半成

AI晶片龍頭Nvidia於 5月28日公布2026財年首季度業績，首季營收441億美元，高於市場預期的431.55億美元。與去年同期的260.44億美元相比，首季營收增長69%，也較前一季度增長12%。該股盤後升逾5%。



2024年6月4日，英偉達（Nvidia）在台北COMPUTEX電腦展上展示Blackwell架構顯示卡。（Reuters）

Nvidia公布，首季度凈利潤187.75億美元，高於去年同期的148.81億美元，但少於市場預期207.67億美元。 Nvidia預計，第二季度營收450億美元，上下浮動2%，市場預期為459億美元。

數據中心營收接年增73%

其中，其數據中心營收391億美元，少於市場預期的393.3億美元，但比去年同期的226億美元增長73%，也高於前一季度的356億美元。其遊戲業務營收38億美元，超出預期，比去年同期增長42%。

圖為2024年6月2日，英偉達（NVIDIA，又名輝達）行政總裁黃仁勳在演講時展示NVIDIA的Blackwell平台。（Reuters）

另外，由於今年4月9日收到美國政府通知，其H20芯片出口至中國需取得許可證。Nvidia稱受新要求影響，H20過剩庫存和購買義務產生45億美元費用。

行政總裁黃仁勳表示，Nvidia高端AI晶片型號Blackwell MVL72 AI超級電腦全面投產。