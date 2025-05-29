Nvidia首季收入按年增69%勝預期 盤後股價漲逾半成
撰文：蕭通
出版：更新：
AI晶片龍頭Nvidia於 5月28日公布2026財年首季度業績，首季營收441億美元，高於市場預期的431.55億美元。與去年同期的260.44億美元相比，首季營收增長69%，也較前一季度增長12%。該股盤後升逾5%。
Nvidia公布，首季度凈利潤187.75億美元，高於去年同期的148.81億美元，但少於市場預期207.67億美元。 Nvidia預計，第二季度營收450億美元，上下浮動2%，市場預期為459億美元。
數據中心營收接年增73%
其中，其數據中心營收391億美元，少於市場預期的393.3億美元，但比去年同期的226億美元增長73%，也高於前一季度的356億美元。其遊戲業務營收38億美元，超出預期，比去年同期增長42%。
另外，由於今年4月9日收到美國政府通知，其H20芯片出口至中國需取得許可證。Nvidia稱受新要求影響，H20過剩庫存和購買義務產生45億美元費用。
行政總裁黃仁勳表示，Nvidia高端AI晶片型號Blackwell MVL72 AI超級電腦全面投產。
美股｜道指收市跌244點 Nvidia績前跌0.5% 拼多多再挫半成美股｜等待Nvidia公布季績 道指早段跌百點Nvidia黃仁勛：特朗普再工業化政策充滿遠見黃仁勳籲美放鬆向中國出口AI技術限制 否則商機流向新興競爭對手黃仁勳宣布：NVIDIA海外總部落戶台北市